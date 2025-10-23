Torremolinos rebaja el impuesto de construcciones y obras un 50% para facilitar la creación de VPO

La Corporación Municipal de Torremolinos ha aprobado en pleno, en una sesión extraordinaria, la modificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), una tasa ... indirecta que grava cualquier proyecto que exija la obtención de licencia de obra o urbanística.

Al cambiar la ordenanza que regula este cobro, una medida que comenzó a tramitarse en junio, el Ayuntamiento aprovecha las posibilidades recogidas en el artículo 103.2d de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que faculta a los municipios a establecer bonificaciones en el ICIO por razones de interés social o económico. En este caso, la rebaja será del 50%, el máximo fijado en la norma, para aquellas promociones que se destinen a viviendas de protección oficial (VPO), tanto de nueva planta como de rehabilitación. Igualmente, se aplicará a garajes y trasteros que estén vinculados a estos inmuebles. En el caso de las promociones mixtas, el descuento podrá aplicarse solo a la parte que sea estrictamente protegida. La reducción del impuesto también está prevista para los trabajos de conservación, mantenimiento o mejora de viviendas en régimen de alquiler social.

Marina Vázquez, concejala de Urbanismo y Vivienda, ha defendido que esta solución, el Gobierno local busca favorecer el acceso a la vivienda como «derecho fundamental» y con la idea de facilitarlo, «especialmente para aquellas familias con menos recursos». «Favorecemos la construcción y rehabilitación de VPO, incentivamos el alquiler social y las promociones de precio tasado, facilitando alternativas a los jóvenes, mayores y familias que no pueden acceder al mercado libre y, sobre todo, apostamos por la cohesión social y la regeneración urbana», ha destacado la edil.

En la práctica, la bonificación reducirá los costes iniciales de acceso a la vivienda para los beneficiarios de VPO, además de incentivar la construcción y rehabilitación de este tipo de viviendas, aumentar la oferta, además de apoyar fiscalmente a promotores y cooperativas, facilitando la viabilidad de proyectos de vivienda protegida.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP y VOX y las abstenciones de PSOE e IU.

Anteriormente, la Administración local implementó otras bonificaciones, una del 50% para las obras de rehabilitación de edificios situados en la Zona Desfavorecida Torremolinos Norte; otra del 90%, para las obras que se realicen en viales o espacios privados de uso público; otra del 75%, para incorporar sistemas para aprovechamiento de energía solar; una cuarta del 90%, para obras de accesibilidad y habitabilidad para personas con discapacidad; y por último una bonificación del 75% para instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos.