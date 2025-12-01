Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Ayuntamiento de Torremolinos. SUR

Torremolinos invertirá casi 100.000 euros en una herramienta de IA para atención a la ciudadanía

Adjudicado el contrato para este servicio destinado a gestionar las 250 llamadas telefónicas diarias que recibe al Ayuntamiento

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

Unas 90.000 llamadas telefónicas recibe el Ayuntamiento de Torremolinos anualmente, la cifra, dividida entre los 365 días, da como resultado en torno a 250 ... y, además, hay que tener en cuenta que las dependencias municipales bajan su actividad en las jornadas festivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»
  10. 10

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos invertirá casi 100.000 euros en una herramienta de IA para atención a la ciudadanía

Torremolinos invertirá casi 100.000 euros en una herramienta de IA para atención a la ciudadanía