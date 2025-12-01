Torremolinos invertirá casi 100.000 euros en una herramienta de IA para atención a la ciudadanía

Unas 90.000 llamadas telefónicas recibe el Ayuntamiento de Torremolinos anualmente, la cifra, dividida entre los 365 días, da como resultado en torno a 250 ... y, además, hay que tener en cuenta que las dependencias municipales bajan su actividad en las jornadas festivas.

Con el objetivo de agilizar la respuesta a estas consultas, la Administración local ha adjudicado un contrato para la implementación de una herramienta de Inteligencia Artificial que agilice la gestión de esta parte de la actividad de la institución.

Son casi 100.000 euros los que se pagarán por este servicio, con un plazo de ejecución de dos años, a la contratista que ha resultado la mejor valorada en la mesa de licitación. Se trata de Mainjobs, con sede social en Málaga, que ha destacado por su propuesta frente a las otras cuatro firmas interesadas.

Esta medida está incluida en el Plan de Actuación Integrado «Torremolinos, transformando el Paraíso», cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

Cuando, a finales de abril, la alcaldesa Margarita del Cid, anunció una reestructuración del equipo de Gobierno también adelantó la creación de nuevas áreas, entre las que estaba la de Inteligencia Artificial, una competencia que recae en María Heredia, junto a Informática, Infraestructuras, Obras Públicas y Eficiencia Energética y Administración Electrónica.

Más extensiones y una plataforma multicanal

Con el apoyo de la Inteligencia Artificial aumentarán las extensiones de las líneas telefónicas y entrará en funcionamiento una plataforma que integre todos los canales de comunicación, (web, correo electrónico, WhatsApp, Telegram u otros sistemas compatibles) con capacidad de distribución automática de llamadas o supervisión en tiempo real.

La idea es contar con un sistema de atención automatizada mediante inteligencia artificial conversacional, capaz de atender llamadas y consultas en lenguaje natural por voz o por canales digitales, «con posibilidad de integrarse con el conocimiento institucional y sistemas internos del Ayuntamiento».

Igualmente, se implantará un componente de seguridad que actúe como controlador de sesiones y garantice la interconexión sin riesgos entre los servicios ofrecidos por el adjudicatario desde su nube y la plataforma de telefonía IP basada en la que ya utiliza el Ayuntamiento.

99,5% El adjudicatario deberá garantizar que los servicios contratados estarán disponibles y plenamente operativos al menos el 99,5% del mes

En el pliego de condiciones redactado también queda claro que el adjudicatario deberá garantizar que los servicios contratados estarán disponibles y plenamente operativos al menos el 99,5% del mes con la única excepción de las ventanas de mantenimiento previamente programadas y comunicadas con una antelación mínima de 72 horas. También quedan fijados tiempos mínimos y máximos de resolución y respuesta, conforme a la naturaleza de la comunicación, por ejemplo, en el caso de las críticas, una hora para atender y cuatro, como mucho, para solventarla.

Los incumplimientos de estos términos, que requieren que haya un mantenimiento de 7 días, las 24 horas, darían lugar a penalizaciones económicas.