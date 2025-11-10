Torremolinos tendrá una estación de autobuses en el antiguo parque de bomberos

El antiguo parque de bomberos de Torremolinos, una nave que está en el Camino del Pozuelo, directamente comunicada con la avenida de la Libertad, es ... el lugar elegido para la construcción de la estación de autobuses de la ciudad, un nodo que está contemplando como intercambiador de transporte para enlazar con otras opciones de movilidad disponible, al tiempo que permite descongestionar la zona centro, donde actualmente paran los autocares.

Lo han anunciado la alcaldesa, Margarita del Cid, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha avanzado que los presupuestos de la Junta ya incluyen, por un lado, una partida de 15.000 euros que permitirá elaborar un estudio de las dimensiones de la infraestructura y, por otro, los fondos para su ejecución. Esta última cifra, no obstante, todavía no puede concretarse, pues dependerá del análisis anterior. Lo que sí ha apuntado Navarro es que el objetivo es que este intercambiador esté acorde a las necesidades actuales y futuras, por lo que será «de grandes dimensiones», conforme a lo anticipado ya por el Gobierno municipal.

Esta inversión, además, está en la línea de otras para crear instalaciones similares en Fuengirola y San Pedro de Alcántara.

En actualización Mejoras sanitarias y para los juzgados

Navarro también ha destacado que las cuentas autonómicas, que, ha confiado, estarán listas para que entren en vigor en el arranque de 2026, incluyen atender otras necesidades del municipio torremolinense, como los 7 millones de euros para la construcción de la nueva sede judicial, para lo que próximamente se firmará un convenio con la Diputación, que cofinanciará la obra al 50%, y también la licitación del proyecto de construcción de una unidad de Urgencias de Atención Primaria en el pabellón 1 del Hospital Marítimo.

Al respecto, la representante del Ejecutivo regional en la provincia también ha deslizado que hay conversaciones para que se amplíen estas dependencias con un centro de salud que atienda al barrio de Playamar.

100 Millones de euros incluyen los presupuestos de la Junta de 2026 para la Costa del Sol

Las cuentas del gobierno de Juanma Moreno para Torremolinos, que suponen en conjunto casi 17 millones, ha dicho Navarro, también incluyen la terminación de la reforma de la plaza de La Nogalera, un instituto en La Colina y acciones destinadas para la mejora de vivienda, en el paseo marítimo, el pasaje Begoña y la calle Hoyo. La delegada del Gobierno andaluz ha explicado que estos presupuestos para la ciudad hay que contextualizar en los 100 millones que hay previstos para la Costa del Sol en el próximo ejercicio y dentro de los más de 737 que recibirá la provincia.

La alcaldesa torremolinense ha dejado claro que el respaldo presupuestario de la Junta permitirá avanzar en aspectos clave, como la movilidad, y en hacer frente a necesidades que estaban en un cajón, como es el caso, ha recordado, de la unificación y mejora de las sedes de los juzgados.