La delegada del Gobierno andaluz en Málaga y la alcaldesa de Torremolinos, antes de atender a los medios, en el lugar donde está prevista la nueva estación de autobuses. J. R. C.

Torremolinos tendrá una estación de autobuses en el antiguo parque de bomberos

La Junta incluye en sus presupuestos un estudio para conocer las necesidades del nuevo nodo de transporte

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:55

El antiguo parque de bomberos de Torremolinos, una nave que está en el Camino del Pozuelo, directamente comunicada con la avenida de la Libertad, es ... el lugar elegido para la construcción de la estación de autobuses de la ciudad, un nodo que está contemplando como intercambiador de transporte para enlazar con otras opciones de movilidad disponible, al tiempo que permite descongestionar la zona centro, donde actualmente paran los autocares.

