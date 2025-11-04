Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

La alcaldesa, con los concejales de Hacienda y Deportes. SUR

Torremolinos destinará parte de los 7,5 millones ingresados con la venta de parcelas para VPO en la reforma del centro de salud de San Miguel

El equipo de Gobierno destaca la apuesta por mejorar el estado del edificio, que es de titularidad municipal

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

Nuevo anuncio sobre el centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario, motivo de controversia desde que la Junta anunciara que ... desbloqueaba el proyecto para construir una unidad de Urgencias en el Pabellón 1 del Hospital Marítimo, lo que implicaría, según un anuncio después matizado tanto por el Gobierno andaluz como por el municipal, que, conforme al comunicado difundido, «se instalarán las Urgencias que, actualmente, acoge el centro de salud San Miguel». «Una vez trasladado el servicio al espacio del Marítimo, se podrán ampliar el número de consultas en San Miguel», añadía el comunicado del Ejecutivo autonómico.

