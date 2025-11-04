Torremolinos destinará parte de los 7,5 millones ingresados con la venta de parcelas para VPO en la reforma del centro de salud de San Miguel

Nuevo anuncio sobre el centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario, motivo de controversia desde que la Junta anunciara que ... desbloqueaba el proyecto para construir una unidad de Urgencias en el Pabellón 1 del Hospital Marítimo, lo que implicaría, según un anuncio después matizado tanto por el Gobierno andaluz como por el municipal, que, conforme al comunicado difundido, «se instalarán las Urgencias que, actualmente, acoge el centro de salud San Miguel». «Una vez trasladado el servicio al espacio del Marítimo, se podrán ampliar el número de consultas en San Miguel», añadía el comunicado del Ejecutivo autonómico.

Para dejar claro que el Ayuntamiento no contempla la posibilidad de que la apertura de las nuevas instalaciones sanitarias suponga merma en las de El Calvario, la alcaldesa, Margarita del Cid, ha adelantado que se ha dado traslado por parte de su equipo a la Delegación de Salud una propuesta para remodelar el inmueble que actualmente alberga el centro de salud de San Miguel, que es de titularidad municipal. El dinero necesario para ello saldría de los 7,5 millones de euros que han ingresado las arcas de la ciudad por la enajenación de parcelas que irán destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial, en El Pozuelo, que han sido adquiridas por el Grupo Inmobiliario Ferrocarril.

«No solo no se cierra nada, sino que queremos reformar el edificio para que el centro de salud del Calvario sea un lugar más digno y más eficaz en su prestación sanitaria», ha zanjado la regidora. Cabe recordar que, en una comisión en el Parlamento Andaluz, a comienzos de octubre, el diputado autonómico socialista José Luis Ruiz Espejo planteó la duda sobre la posible desaparición de las Urgencias en San Miguel a la dimitida consejera de Sanidad, todavía en activo en el puesto en ese momento, Rocío Hernández, que aseguró: «Los puntos de urgencias no los podemos establecer ni usted ni yo, se establecen en base a criterios técnicos». «Ahora mismo la situación es la que es y, cuando llegue el momento, en base a criterios técnicos, que hay que establecer para dar la mejor atención, se establecerá», insistió al respecto Hernández. Al no obtener un «sí» rotundo, los socialistas torremolinenses siguen con sus recelos sobre la continuidad de esta atención, unas suspicacias que les llevaron a organizar una manifestación, junto a IU-Podemos en defensa de las Urgencias en El Calvario.

Otras inversiones

Con los 7,5 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento por los terrenos para VPO, como ha explicado la máxima responsable municipal, también se hará frente a otros proyectos, como una nueva nave para los servicios públicos de Torremolinos que permitan reordenar todos los espacios que ahora mismo se encuentran ocupados con material de las distintas delegaciones para destinarlos a «usos más productivos» y, además, a ejecutar la segunda fase de las obras en la Cañada de los Cardos para, en palabras de la alcaldesa, «continuar con una necesaria actuación que termine de integrar esta zona de Torremolinos en la trama urbana».

Margarita del Cid ha trasladado estos planes municipales en la comparecencia pública en la que ha dado a conocer los presupuestos municipales de 2026, unas cuentas que llegarán a los 120.594.465,89 euros, lo que supondrá un incremento del 2,27% con respecto a las de 2025, que, ha apuntado, ya fueron «un récord».

Esta previsión pivota, como ha precisado satisfecha la alcaldesa, sobre la reducción de la deuda, que bajará de los 50 millones de euros en el próximo ejercicio; el rigor en los pagos, con el periodo medio de pago situado en 15 días; y el ajuste en el coste de los servicios. Del Cid presupuesto ha asegurado que, con estas cuentas, se dará continuidad a obras que están actualmente en marcha y que concluirán a lo largo del próximo año, como la regeneración de la plaza de La Nogalera o la Casa de María Barrabino y a otros que están en fases menos avanzadas, como la adecuación del pabellón deportivo del San Francisco de Asís, el cenador del Castillo del Inglés, el 'skate plaza en la rotonda del Turista' o una «demanda histórica», como es la caseta en el recinto ferial para mayores. También están próximas para licitarse otras medidas, como la remodelación de la calle Niña de Oro, la segunda fase del Camino del Agua, un nuevo espacio infantil en el parque de la Batería y un recurso de información turística en La Carihuela, además de acciones como las mejoras de las calles Europa, Salvador Allende y Los Nidos, la reordenación de Cerro Largo, un plan de inundabilidad y los murales en la calle Río Trueba.