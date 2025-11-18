Torremolinos crea un equipo de 15 personas «para racionalización de los eventos y espectáculos que se organizan»

Un jefe de servicio de actos públicos y gestión de espacios públicos; un jefe de sección de actos públicos; un técnico de la administración general; ... un técnico de grado medio; 3 administrativos; 3 auxiliares administrativos; 4 peones y un oficial conductor. En total, 15 personas para crear el equipo de la Delegación de Actos Públicos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Torremolinos.

Para su funcionamiento, el pleno aprobó, por mayoría absoluta, un acuerdo para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración local, con los preceptivos informes favorables de la Secretaría General, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia.

Con este trámite, toma cuerpo el anuncio que realizó la alcaldesa, Margarita del Cid, el pasado mes de abril, cuando trasladó su decisión de remodelar el organigrama del equipo de Gobierno, con competencias nuevas para los concejales: la ya citada para la organización de actos públicos y las de Economía Circular; Inteligencia Artificial y Emprendimiento y Tejido Productivo.

El objetivo de este cambio en la Relación de Puestos de Trabajo es «racionalizar» la agenda que promueve o en la que participa el Ayuntamiento

Con este cambio se busca la «racionalización de los eventos y espectáculos« que se organizan por parte de las distintas concejalías, e implementar un «procedimiento más reglado y más ordenado», al tiempo que se pretende reducir la carga de trabajo.

La regidora, en concreto, empleó la expresión «reino de taifas» para referirse al modo de planificación, anterior a la decisión tomada, de la agenda de actividades e insistió en su pretensión de dejar la supervisión de esta parte de la gestión a un único departamento, encargado de todos los detalles, tanto en los actos propios como en aquellos que tengan relación con el Ayuntamiento.

Movimientos

La responsabilidad política de la nueva área municipal recae en Ramón Alcaide, que es segundo teniente de la alcaldesa, además de dirigir Deportes y estar al frente de la delegación especial de barrios de El Pinillo.

En cuanto a la plantilla de Actos Públicos, salvo en el caso del jefe de servicio de actos públicos y gestión de espacios públicos, de libre designación, el acceso del al resto de puestos es por concurso, para profesionales que cambien de actividad dentro del Ayuntamiento.

El Gobierno local ha recibido críticas de la oposición e, incluso, una denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude, relacionadas con la forma de organizar sus actos, por ejemplo, por las contrataciones de las acciones culturales que impulsa.