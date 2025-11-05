Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión en el Centro de Coordinación Operativa Local. SUR

Torremolinos cierra los parques y suspende las actividades culturales y deportivas ante la alerta por fuertes lluvias

El Ayuntamiento ha acordado activar el Plan Territorial de Emergencia Local, a partir de las 18.00 horas, con motivo del aviso naranja por intensas precipitaciones; Alhaurín de la Torre, en el Valle del Guadalhorce, también toma precauciones ante las tormentas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

El Ayuntamiento de Torremolinos, en prevención de que se registren intensas lluvias, ha procedido al cierre del parque de La Batería, el jardín botánico Molino ... de Inca y la Casa de los Navajas. Además, ha anunciado la suspensión las actividades culturales y deportivas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio. El encuentro 'Torremolinos y Gigantes' con Irene Villa previsto en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y que estaba programado para la tarde de hoy, queda aplazado al próximo 26 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  10. 10 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos cierra los parques y suspende las actividades culturales y deportivas ante la alerta por fuertes lluvias

Torremolinos cierra los parques y suspende las actividades culturales y deportivas ante la alerta por fuertes lluvias