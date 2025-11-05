Torremolinos cierra los parques y suspende las actividades culturales y deportivas ante la alerta por fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Torremolinos, en prevención de que se registren intensas lluvias, ha procedido al cierre del parque de La Batería, el jardín botánico Molino ... de Inca y la Casa de los Navajas. Además, ha anunciado la suspensión las actividades culturales y deportivas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio. El encuentro 'Torremolinos y Gigantes' con Irene Villa previsto en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y que estaba programado para la tarde de hoy, queda aplazado al próximo 26 de noviembre.

Son las medidas que ha adoptado el comité asesor de emergencias, reunido en el Centro de Coordinación Operativa Local, ubicado en el Palacio de Congresos, que ha acordado activar el Plan Territorial de Emergencia Local de Torremolinos a partir de las 18.00 horas. Esa es la hora del inicio del aviso naranja por intensas lluvias; .

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido la posibilidad de que se registren precipitaciones acumuladas en una hora de 30 litros por metro cuadrado, entre las 18.00 y las 23.59 horas, unido al aviso amarillo por tormentas en esta franja horaria e indica que no se descarta la formación de tornados o trombas marinas.

A través de la delegación de Seguridad Ciudadana, se ha coordinado un dispositivo que afecta a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Litosa, Aguas de Torremolinos y Servicios Operativos, que están preparados para atender las posibles avisos y situaciones de riesgo. El comité asesor de emergencias hará un seguimiento de la evolución de las precipitaciones y permanecerá activo el tiempo que requiera la situación.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos se recuerda a los ciudadanos la necesidad de extremar la precaución. Para ello, es importante evitar desplazamientos innecesarios, pasar por cauces, arroyos y zonas inundables y no estacionar el vehículo en arroyos secos y cauces. De igual manera, se recomienda retirar de la terraza aquellos objetos susceptibles de ser arrastrados y tener localizadas las zonas altas en caso de que sea necesario dirigirse a ellas.

Además, se insta a permanecer a atento a las previsiones meteorológicas e informarse a través de fuentes oficiales para evitar la propagación de bulos y contactar con el 112 ante cualquier emergencia.

De igual modo, otros municipios, en este caso, Alhaurín de la Torre, en el Valle del Guadalhorce, han tomado precauciones similares. El Ayuntamiento alhaurino decidió, a las 11.40 horas de hoy, poner en marcha el Plan Territorial de Emergencias en Ámbito Local en su fase 0 por el aviso naranja por fenómenos adversos de lluvias. En este sentido, recuerda a los vecinos que permanezcan atentos a los canales de comunicación municipales y consulten siempre fuentes oficiales, evitando en todo momento la propagación de bulos o informaciones no contrastadas que induzcan a confusión o incertidumbre.