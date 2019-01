Torremolinos anuncia que Renfe adjudicará las obras de la estación de La Nogalera en febrero El Ayuntamiento mantiene una reunión con la plataforma ciudadana Ascensor Ya! para informarles sobre el estado del proyecto SUR Lunes, 21 enero 2019, 18:46

La concejala de Urbanismo, Maribel Tocón, se ha reunido con los representantes de la 'Plataforma Ascensor Ya!' para trasladarles de primera mano la información sobre las obras de accesibilidad de la estación de tren de La Nogalera que el Presidente de Renfe, Isaias Taboas, les dio al alcalde y a la propia concejala la pasada semana en un encuentro en Madrid. Sobre la reunión con Renfe, el alcalde ha comentado que «son más de dos millones de personas que usan esta estación en una ciudad que quiere renovar sus infraestructuras y la movilidad es fundamental si queremos estar bien conectados. Le trasladamos al Presidente de Renfe la necesidad de empezar la obra lo antes posible y nos confirmó que en el mes de febrero se decidirá finalmente la empresa que va a realizar la obra, y que empezarían antes del verano. Tendremos por fin resuelta una gran demanda de nuestra ciudad y por eso este equipo de gobierno, muy sensible a esta necesidad de Torremolinos, hemos estado presionando y haciendo a lo largo de estos años todo lo posible para que se acometiera esta obra que por fin llega, así que son buenas noticias».

Por su parte, Maribel Tocón le ha trasladado la plataforma en la reunión de esta mañana que «estamos contentos de que las obras por fin comiencen en esta primavera. Lamentablemente las obras se hacen sobre el proyecto del PP que se hizo de espaldas al Ayuntamiento, que no nos dio información. Ese proyecto resuelve la accesibilidad pero al mínimo, cuando ésta debería ser una estación de referencia en toda España y que pudiera ser más accesible. Pensamos que la ciudad de Torremolinos se merece una estación mejor. Hemos hecho todo lo posible desde este equipo de gobierno para que el proyecto pueda ser mejorado, pero de momento lo que nos queda es que empiece la obra y que en fase de ejecución podamos incorporar las máximas modificaciones posibles dentro de los márgenes que establece la normativa para que la estación dé más respuesta a lo que esperan los ciudadanos».

En cuanto a los gastos de la reposición de la plaza La Nogalera, Tocón ha confirmado que «el Ayuntamiento no tiene que aportar nada de dinero. En el proyecto solo contemplaba que Renfe actuara en el 50% de la plaza pero les hemos dicho que eso no es aceptable por esta ciudad y por este Ayuntamiento. No nos pueden dejar un parche en mitad de una plaza tan emblemática como es La Nogalera y tienen que actuar en toda la plaza. Si cambian la solería, tendrán que hacerlo en toda la plaza. Estos requerimientos van a ser atendidos pero en fase de ejecución de la obra», ha concluido la primera teniente de alcalde.

La ejecución de la obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, según informó Renfe, y suponen una inversión superior a los 7,5 millones de euros.