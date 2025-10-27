Torremolinos adjudica dos parcelas para la construcción de 150 VPO

El procedimiento para la enajenación de terrenos con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas de protección oficial, que puso en marcha el Ayuntamiento ... de Torremolinos, en junio ha permitido, por el momento, la concesión de dos parcelas a Grupo Inmobiliario Ferrocarril. Son suelos en los que están previstas 150 VPO en régimen de precio limitado y la oferta de la promotora ronda los 7,5 millones de euros.

Los otros tres lotes de parcelas no despertaron interés en este primer procedimiento, por lo que la subasta fue declarada desierta, tal y como consta en el expediente que puede consultarse en la plataforma de contratación del sector público. Por lo tanto, de las 200 viviendas proyectadas, como detalla el Gobierno local, se han adjudicado los suelos más grandes disponibles, por lo que se da luz verde a edificar el 60% de las VPO previstas.

Una vez se firme el contrato de adjudicación, la empresa dispondrá de un plazo de seis meses para solicitar la licencia de edificación con el proyecto básico. Posteriormente, deberá presentar el proyecto de ejecución y el resto de documentación preceptiva para el comienzo de la obra en el plazo máximo de tres meses, una vez que se otorgue la licencia. La promotora dispondrá de 22 meses para finalizar la edificación.

Hay que recordar, como dejan claro desde la Administración local, que, actualmente, está en trámite de licencia 35 viviendas más de VPO, que pronto serán una realidad.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha mostrado su satisfacción por este «paso decisivo» y ha destacado «se trata del mayor impulso en materia de vivienda pública de los últimos treinta años«. «Forma parte del programa 'Vivir Torremolinos', una apuesta firme por la habitabilidad, el bienestar y la calidad de vida en nuestra ciudad. Celebramos un logro fruto del trabajo constante. Porque Torremolinos y sus vecinos son nuestra prioridad», ha asegurado.

La regidora también se ha referido a que en todo el proceso ha sido clave la adhesión del consistorio al decreto 1/2025 de la Junta de Andalucía para la aplicación en el municipio de las medidas urgentes en materia de vivienda por las que se aumentan los máximos de edificabilidad y densidad y, por ende, facilitando la construcción del mayor número de viviendas protegidas, objetivo final de ambas administraciones, autonómica y local.