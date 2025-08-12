Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa de María Barrabino, sin revestimientos exteriores y sin techumbre. SUR

Sin tejado y sin mosaicos: avanzan las obras de rehabilitación de la Casa de María Barrabino de Torremolinos

Dentro de los trabajos se han retirado las tejas y los azulejos de Nolla, originales del XIX, para su reposición

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 12 de agosto 2025, 00:19

El color albero y los revestimientos de la fachada de la Casa de María Barrabino han desaparecido. Por el momento, la pared está en basto. ... Es uno de los efectos de los trabajos de rehabilitación del inmueble, cuyas obras comenzaron en torno al pasado mes de mayo, una vez que se adjudicó el desarrollo del proyecto de recuperación de este inmueble para uso público, firmado por el estudio malagueño de Alfonso Valencia, a la empresa granadina CYRA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  5. 5

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  6. 6 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sin tejado y sin mosaicos: avanzan las obras de rehabilitación de la Casa de María Barrabino de Torremolinos

Sin tejado y sin mosaicos: avanzan las obras de rehabilitación de la Casa de María Barrabino de Torremolinos