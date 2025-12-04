Ya hay suelo para la ciudad judicial de Torremolinos: la Diputación la construirá y la Junta le devolverá 1,5 euro por cada uno invertido

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía acaba de publicar la orden de 25 de noviembre de 2025, firmada por Carolina España, consejera de ... Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, por la que se acepta la cesión gratuita de la titularidad, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el Ayuntamiento de Torremolinos, en proindiviso al 50% con la Diputación Provincial, de tres parcelas del Plan Parcial del Sector R1-4 del municipio, para la construcción de un edificio administrativo destinado a sede de los órganos judiciales y de servicios de titularidad provincial.

Previamente, el el 29 de mayo de 2025, el pleno torremolinense aprobó este traspaso y, anteriormente, hace un año, también por acuerdo de la Corporación Municipal, se solicito a la Administración regional la reversión de estos terrenos para la ciudad, puesto que, a pesar de que, en 2005, habían sido ya entregados al Gobierno andaluz para la construcción de un nuevo complejo judicial, este fin no había sido cumplido dos décadas después y, por lo tanto, cabía la devolución.

22,5 Millones Es el canon que pagará la Consejería de Justicia a la Diputación, a lo largo de 30 años, para devolver la inversión que esta última adelante para la construcción de las nuevas sedes judiciales

Al culminar esta fase de galimatías burocrático, puede activarse ya, de forma clara, el proyecto de renovación de las sedes de los juzgados torremolinenses, que también atienden a la vecina Benalmádena, y convertir en un acuerdo, en el que cada parte establezca sus derechos y obligaciones, el protocolo general que firmaron, en diciembre de 2023, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Así quedarán negro sobre blanco las intenciones que entonces se avanzaron: el Gobierno local cede el suelo; la Administración provincial ejecuta la obra, valorada en unos 15 millones de euros, y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, tal y como explican desde este área de la Junta, se compromete a abonar un canon durante 30 años por el uso del edificio, lo permite recuperar la inversión realizada por la Diputación. De hecho, para que esta fórmula de colaboración pública rente a la parte que pone el dinero, se establece que el alquiler reportará un euro y medio por cada euro invertido, lo que da la cifra de 22,5 millones, al tiempo que se garantiza que el edificio siempre será de la Diputación.

Tiempos

En julio, la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, durante una visita a Torremolinos, apuntó que la licitación del palacio de justicia, que se levantará en El Pinillo y cuyo proyecto arquitectónico ya está redactado, llegará antes de final de año.

Mientras el nuevo complejo de juzgados ve la luz, la Junta continúa con el abono de alquileres de los edificios donde se atiende este servicio y trabajan los miembros de la judicatura y de la abogacía en Torremolinos.

Una planta judicial que consta de un Juzgado Decano, cinco de Primera Instancia, otros tantos de Instrucción, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por las que se paga 34.821,89 euros por mes, es decir, 417.862,68 al año, según los datos aportados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.