Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena explica a María y a Francisco, que atenderá la Papelería Cosas a partir del 1 de diciembre, detalles sobre el negocio. J. R. C.

Relevo en la Papelería Cosas de Torremolinos después de 36 años: Elena se jubila y deja el testigo a Francisco

El negocio, en el corazón del castizo barrio de El Calvario, continuará con la misma esencia y una clientela «de toda la vida», éxito de este comercio tradicional

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

Como si de la magdalena proustiana se tratara, a Francisco Rebollo, ver el cartel que anunciaba el traspaso de la Papelería Cosas, en la esquina ... de la avenida Joan Miró y Manila, en El Calvario de Torremolinos, le recordó a su infancia, al colegio, a su abuela, a su barrio, a la casa en la que creció, que está muy cerca... Cuando Elena Luna lo vio entregar, para preguntar sobre el cambio de titular de este negocio, que ella puso en marcha hace ya 36 años, también se le vino a la cabeza una imagen de la década de los 80 del siglo pasado: a Francisco, que ahora tiene 39 años, de chiquillo cuando entraba a comprar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Relevo en la Papelería Cosas de Torremolinos después de 36 años: Elena se jubila y deja el testigo a Francisco

Relevo en la Papelería Cosas de Torremolinos después de 36 años: Elena se jubila y deja el testigo a Francisco