La Policía Local exige a los partidos que no la utilicen «como arma arrojadiza» en el 'caso grúa' La Policía Local solicita que el Cuerpo no sea usado con fines electoralistas. / SUR El SIP-AN acusa a los partidos de ignorar sus reivindicaciones históricas y tratar ahora de usar el Cuerpo con fines electoralistas ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 27 marzo 2019, 09:41

La Policía Local de Torremolinos no está dispuesta a ser moneda de cambio en el enfrentamiento que mantienen el PSOE, que gobierna en minoría, y el PP, en la oposición, y que ha escrito su último capítulo con la polémica retirada del coche de la concejala de Cultura, Aída Blanes, de una zona reservada para agentes y para la Guardia Civil. La edil socialista fue trasladada en vehículo policial hasta el depósito municipal, donde un agente solicitó al operario que abriera la barrera para permitirle salir pese a que no había pagado la tasa de grúa ni la multa. Un informe policial revela que uno de los agentes había informado a Blanes de que no tenía autorización para dejar que saliera del parking sin abonar las tasas correspondientes, a lo que la titular de Cultura respondió: «Ese no es mi problema».

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) reclama ahora al Ayuntamiento que se abra una investigación para aclarar las filtraciones del caso y exige a los partidos que no utilicen el Cuerpo «como arma arrojadiza para uso electoralista». El concejal del PP Ramón del Cid terminó de incendiar la situación acusando a Blanes de haber conducido bajo los efectos del alcohol y a la Policía Local de permitirlo, asegurando que los agentes podrían haber incurrido en un presunto delito de omisión del deber de perseguir un delito contra la seguridad vial.

El sindicato, que también acusa a los partidos políticos de haber olvidado las reivindicaciones históricas del Cuerpo, sostiene que «cualquier injuria o calumnia dirigida contra un funcionario de la Policía Local deberá ser resuelta en la vía administrativa o judicial, así como de cualquier responsabilidad política debería darse cuenta ante el pleno y los ciudadanos de Torremolinos y de la misma forma los presuntos delitos deben ser puestos en conocimiento de la autoridad judicial». El SIP-AN concluye su comunicado recordando que lucha «para que la competencia profesional de los policías locales goce del respeto y la admiración de los ciudadanos a quienes servimos».