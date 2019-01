La Policía investiga posibles fraudes en la organización de fiestas para menores La Policía ha recibido varias denuncias por este caso en los últimos días. :: sur Varios padres denuncian que sus hijos podrían haber sido víctimas de una estafa tras adquirir entradas para un evento de Nochevieja cancelado ALBERTO GÓMEZ Sábado, 12 enero 2019, 00:03

El Cuerpo Nacional de Policía investiga posibles fraudes en la organización de fiestas para menores de edad en Torremolinos. Varios padres han denunciado en los últimos días que sus hijos podrían haber sido estafados al adquirir entradas para un evento de Nochevieja que nunca llegó a celebrarse. Los promotores de la fiesta no han habilitado un canal oficial para la devolución del dinero pese a que, según fuentes consultadas, vendieron miles de entradas a 15 euros. La venta tampoco se produjo de forma directa, sino a través de decenas de jóvenes, en su mayor parte también menores de edad con quienes contactaron en sus institutos, que ejercieron como relaciones públicas a cambio de una invitación para la fiesta y un euro por entrada vendida.

El evento, denominado 'Night of stars', fue promocionado en redes sociales, especialmente en Instagram, donde la organización tiene una cuenta con sólo siete publicaciones y más de mil seguidores. Inicialmente iba a celebrarse en la sala Octan, en la avenida Palma de Mallorca, pero los promotores advirtieron el 29 de diciembre de que la fiesta debía trasladarse a la sala Picasso de Málaga por un supuesto «incumplimiento de acuerdo» por parte de Octan. El comunicado publicado en Instagram añadía que se facilitarían autobuses desde la antigua ubicación hasta la nueva sala, pero el evento fue cancelado dos días después, horas antes de su inicio.

Varios relaciones públicas citaron a sus clientes en una tetería de Benalmádena, sin apenas tiempo de antelación según denuncian varios afectados, el miércoles de la semana pasada. Allí devolvieron 10 de los 15 euros que costaba cada entrada, argumentando que los otros cinco euros no serán reembolsados por corresponder a gastos de gestión. La mayoría de los menores, sin embargo, no ha recuperado nada de lo pagado. Algunos relaciones públicas aseguran que la organización no se ha puesto en contacto con ellos para entregarles el dinero necesario para las devoluciones.

La identidad de los organizadores continúa siendo una incógnita. Sólo uno de los relaciones públicas contactados por este periódico afirma conocer a los promotores. Según su versión, se trataría de dos hombres que suelen organizar este tipo de eventos. No es la primera vez que una fiesta de estas características acaba mal en Torremolinos. En Halloween se celebró un evento similar que obligó a cientos de menores a esperar horas de cola en la puerta de Octan porque, según denuncian, se vendieron más entradas de las que permitía el aforo.

El Cuerpo Nacional de Policía ya ha abierto una investigación a raíz de las denuncias presentadas por varios padres, que sospechan que podría tratarse de una estafa. Los hechos también han sido puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Torremolinos. Está previsto que el juzgado llame a declarar a los afectados en los próximos días.