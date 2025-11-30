Cuando habla sobre como es él, Pau Brunet Montes, a sus 12 años, lo explica de forma cristalina: «Soy autista, tengo una condición de vida ... y una forma de percibir el mundo, pero sigo siendo un niño».

Conocido en redes sociales como @Paupautista, su naturalidad y un don para la comunicación (su Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 no le afecta al habla) le han convertido en un precoz divulgador sobre la neurodivergencia. Como ocurre con el gran referente mundial para trasladar este tipo de conocimiento, la bostoniana Temple Grandin, da a conocer sus vivencias y su relación con el TEA en primera persona, sin filtros.

«Siempre, siempre», con su padre

Esta labor la desarrolla a través de TikTok, Instagram, YouTube, en programas de radio o televisión, podcast y, de forma presencial, a través de charlas con público. «Siempre, siempre», lo acompaña su padre, Félix Brunet, mago de profesión. El trabajo del papá, de hecho, tiene mucho que ver para que Pau se haya convertido en un 'influencer'. «Me gusta hablar en público. Con el niño, comencé a dar algunas charlas en las escuelas, para ayudar a la gente… de ahí surgió todo», aclara Brunet que, deja claro: «La clave es que Pau, que es muy inteligente, es perfectamente consciente de como es».

«Lo que nosotros hacemos es aclarar lo que es el autismo, desde la perspectiva de familia, sin términos específicos… empleamos las fábulas o los juegos», aclara Pau que ha logrado lleno en el Palacio de Congresos de Torremolinos con su participación en Ciclo Formativo 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo', organizado por la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la UMA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Congelados Guerrero y la colaboración de la Administración local torremolinense y la Universidad de Málaga.

«Estoy muy orgulloso y me hace muy feliz», asegura Pau sobre su nueva faceta, una oportunidad que le brinda la posibilidad de recodar el momento en el que su padre y su madre, Daniela Campos, le dijeron con 7 años que tenía autismo y lo importante que fue ese momento en casa, al poder poner nombre a algo que todos percibían, pero que no terminaban de comprender, o de hablar de las diferencias que hay entre su neurodivergencia y la de su hermana menor, Carolina, que también está diagnosticada, aunque con otras características, como la de ser selectiva con las personas con las que se relaciona, algo que, precisa Pau, a él no le ocurre tanto.

Una familia de Girona

«Al final, somos una familia de Girona que, sin ayuda, tenemos que salir adelante», aclara la mamá que, como principal complicación, sitúa la necesidad de ofrecer seguridad y certezas para Pau y su hermana en cuestiones cotidianas, como el hecho de recogerlos en el colegio.

«Hablamos de temas como el duelo al enterarnos de que Pau era autista y de cómo intentamos buscar la parte positiva», ejemplifica Félix sobre sus conferencias. «Cuando lo sabes, sientes culpa y miedo, pero también amor. Lo que procuramos es que sea esto último lo que nos empuje, aunque es complicado también y, en muchas ocasiones, necesitamos ayuda», afirma el padre que recuerda que, en el 85% de los casos, los matrimonios con niños con alguna discapacidad, rompen.

Hablar de un hogar, de situaciones que no son exclusivas de los Brunet Montes, aunque, en su caso, estén marcadas por el autismo, hacen que @Paupautista se haya convertido en una «estrella» entre los que tienen necesidad de saber más sobre este trastorno.

Por el momento, Pau no sabe si continuará con esta labor divulgativa, está en pleno proceso de preadolescencia en el que ya comienza a pensar en lo que quiere ser de mayor: «Me gusta mucho la Biología y las Ciencias del Universo, investigar cosas».