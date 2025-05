La oposición carga contra la privatización de la limpieza en Torremolinos

El equipo del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado, en solitario, la memoria técnica que determina que la gestión indirecta de ... la recogida de residuos y de la limpieza viaria y de playas del municipio es el modelo «más eficiente» para prestar el servicio y que el cambio, que supondrá la eliminación de la actual empresa municipal que atiende este cometido, Litosa, no implicará «reducción de la plantilla actual». La fórmula de la privatización ha cosechado la abstención de VOX y el voto en contra del PSOE e IU-Podemos.

El portavoz del Gobierno local, Luis Rodríguez ha defendido que este paso es fruto de un «trabajo exhaustivo que vela por las garantías laborales, económicas y de prestación del servicio». «Lo que no podemos hacer es no tomar decisiones y no afrontar que el modelo actual de limpieza de la ciudad es claramente insostenible», ha argumentado.

El nuevo modelo de gestión, tal y como adelantó SUR, supone, según se justifica en el informe que analiza el servicio, facilidad a la hora de renovar la maquinaria, a la vez que se pueden implementar cambios de forma ágil, como la reducción de las islas ecológicas y el aumento de la carga lateral en los vehículos.

Ante este paso, que supondrá un ahorro para las arcas municipales que supera los 3 millones de euros, el PSOE de Torremolinos ha mostrado su total oposición. «Es un servicio esencial y de vital importancia para un municipio como el nuestro, donde el turismo es nuestra principal industria», ha asegurado Antonio Navarro Jiménez, secretario general del PSOE de la ciudad costasoleña. «La privatización conllevará la pérdida de decenas de puestos de trabajo y supondrá una merma en el servicio de barrios. Los vecinos y las vecinas de Torremolinos serán los mayores perjudicados», ha señalado Navarro.

En cuanto al concejal de IU-Podemos, David Tejeiro: «El PP malvende los servicios públicos a costa de los derechos de los trabajadores y de la calidad». «Es una falta de responsabilidad y de gestión», ha lamentado, convencido de que, con la gestión indirecta, «habrá mucha menos transparencia». Tejeiro ha recordado que esta decisión llega después de que se haya decidido que la encomienda de la Zona Azul también esté en manos de una contratista y ha pronosticado que el siguiente paso será poner a disposición de un licitador Aselimsa, encargada de la limpieza, mantenimiento y conservación de inmuebles de titularidad municipal.

Por parte de Vox, aunque a favor de la externalización, dudan de que, con la memoria presentada, las prestaciones sean las adecuadas. También dudan sobre la continuidad de personal y también echan en falta conocer si la nueva empresa se hará cargo de la limpieza de los arroyo, actualmente, asumida por Litosa. De no ser así, con lo que estos trabajos tendrían que ser asumidos directamente por el Ayuntamiento, el partido considera que el beneficio de la externalización se vería reducido.