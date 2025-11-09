Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estructura del nuevo tejado de la casa señorial. SUR

Las obras de la Casa de María Barrabino de Torremolinos al 50%: el proyecto tiene que estar concluido antes de marzo de 2026 para recibir las ayudas de la UE

El presupuesto de la rehabilitación es de 2,5 millones de euros y contempla la protección de elementos originales, como los mosaicos de gres de Nolla y los frescos, por ser exponentes únicos de la arquitectura burguesa del siglo XIX

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:04

Las obras de rehabilitación que ejecuta el Ayuntamiento de Torremolinos en la Casa de María Barrabino, uno de los mejores exponentes de la arquitectura burguesa ... del siglo XIX en Málaga, con factura de Gerónimo Cuervo, están al 50% de desarrollo, como dejan claro desde el Gobierno local.

