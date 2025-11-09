Las obras de la Casa de María Barrabino de Torremolinos al 50%: el proyecto tiene que estar concluido antes de marzo de 2026 para recibir las ayudas de la UE

Las obras de rehabilitación que ejecuta el Ayuntamiento de Torremolinos en la Casa de María Barrabino, uno de los mejores exponentes de la arquitectura burguesa ... del siglo XIX en Málaga, con factura de Gerónimo Cuervo, están al 50% de desarrollo, como dejan claro desde el Gobierno local.

Los plazos son férreos en este proyecto, de 2,5 millones de euros, de los que Bruselas aporta el 65,03% en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de Edificios Públicos del Gobierno. La UE estableció que, para la entrega de la ayuda, los trabajos tienen que estar concluidos y recepcionados antes del 26 de febrero de 2026.

Cuando comenzó protocolariamente esta intervención, con una visita de la alcaldesa Margarita del Cid en mayo, abierta a los medios de comunicación, la máxima responsable municipal aseguró que no habría problema en atender al calendario fijado.

Del Cid, tras recorrer de nuevo el palacete para comprobar el grado de desarrollo de la rehabilitación esta semana, destacó que avanza con «paso firme», lo que, según fuentes municipales, supone que continúan en plazo.

Ya se ha comenzado a montar la estructura del tejado, en sustitución de la anterior, que presentaba un grave deterioro, mientras continúan las labores en la fachada y en los entresuelos.

Aunque la casa no tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, sí pesan sobre la finca las cautelas recogidas en la figura de Bien de Catalogación General de la Junta, lo que, en el caso concreto de la antigua propiedad de la familia Barrabino, implica que se respeten los frescos de la planta superior, en la pared de la planta superior que mira a la escalinata, o la solería, de gres de Nolla, siempre que sea posible, o se proceda a su sustitución con baldosas de la misma fábrica, además de mantener algunos artesonados y vidrieras, aunque no estén completos.

Los Barrabino habitaron la villa hasta 1997. Pasaron dos décadas hasta que la compró el Ayuntamiento, tiempo en el que el inmueble sufrió gran deterioro. En 2019, se acometieron obras de emergencia, para evitar males mayores y, posteriormente, llegó la subvención para el proyecto actual.

«Se está cuidando cada detalle para que este edificio histórico recupere muy pronto su esplendor», apuntó Del Cid al respecto, además de recordar que están contempladas mejoras en materia energética y de accesibilidad del inmueble.

La apertura a la ciudadanía de la Casa de María Barrabino permitirá ofrecer espacios que puedan destinarse a usos sociales, dependencias relacionadas con la regeneración urbana o la historia del turismo. No en vano, esta vivienda burguesa está ligada a los orígenes de Torremolinos como destino para el ocio y el descanso, la esencia de la evolución socioeconómica local.

Empresa encargada

La firma encargada de la rehabilitación, la granadina CYRA, con experiencia ya en Málaga, al recibir el encargo del Obispado para la restauración de las fachadas y la portada barroca de Nuestra Señora del Reposo, en Campillos. Además, entre sus méritos, está el de haber sido responsable de la rehabilitación del empedrado en los jardines del Partal en el conjunto de la Alhambra.

El proyecto en el que se basa esta intervención fue criticado por José Ojeda Martos, arquitecto local fue uno de los tres licitadores que optó al contrato para elaborarlo, adjudicado finalmente al estudio de Alfonso Valencia. Esto ocurrió en segunda instancia, ya que hubo un concurso anterior, en el que la propuesta de José Ojeda fue la elegida, al ser la única que se presentó, pero la Administración local lo anuló, «para incluir las partidas que, según José Ojeda, debían de cuantificarse» en los gastos. A partir de ahí, Ojeda comenzó una campaña para alertar de que los trabajos contemplados en la casona no serían respetuosos con sus valores.