Nuevo paso para el desarrollo «del mayor vacío vacante» de Torremolinos: 40.000 metros cuadrados de edificabilidad

El desarrollo urbanístico con el que quiere recuperarse el descomunal solar del número 109 de la avenida Carlota Alessandri de Torremolinos, que albergó el hotel ... Meliá Tres Carabelas, avanza en la tramitación administrativa y entra en la fase de exposición pública y recepción de alegaciones.

La promotora de este proyecto, GH Cross Investors, ha presentado al Ayuntamiento el estudio de ordenación de la parcela, a cargo del despacho sevillano Factor-ia Arquitectura y Urbanismo; es un documento que anticipa los planes urbanísticos para este suelo, al que se alude como «el mayor vacío vacante en el municipio», no en vano, son 12.688 metros cuadrados; una finca que está a unos 300 metros de la playa, en la linde con Benalmádena y, por lo tanto, cerca de Puerto Marina, que se extiende también por la calle Puerto Real y la avenida de España, que lo conecta con el paseo marítimo.

El nuevo paso llega después de haber obtenido, hace algo más de un año, el visto bueno de la Junta a la inversión, basada en el cambio de uso hotelero a residencial del solar, previsto en el convenio urbanístico para la construcción de viviendas en esta zona del casco urbano, que recibió el apoyo de la Corporación Municipal en 2023.

Aprovechamientos

La propuesta para dar utilidad a un terreno que está abandonado desde 2009 gira en torno al aprovechamiento inmobiliario de una edificabilidad 40.000 metros cuadrados, con 360 viviendas. Un complejo con un gran patio interior, espacios libres y zonas verdes comunes, para lo que habrá plantación de arbolado. Otra clave es que se aprovecha la estructura existente; esta incipiente construcción es lo que queda del intento frustrado de levantar allí un hotel de cinco estrellas, con 22 plantas y hasta un helipuerto, que se iba llamar Cruiser.

La idea no prosperó, ya que la Junta de Andalucía puso reparos que obligaron a modificar los planteamientos arquitectónicos originales; cuando el alojamiento ya tuvo el visto bueno, la promotora no pudo afrontar el gasto necesario, y los trabajos quedaron paralizados.

19,4 millones

La operación, que continúa su curso burocrático hacia la obtención de la licencia de obra, gira en torno a unos gastos de 19,4 millones y unos ingresos de 26,6, con lo que la viabilidad estaría garantizada.

Conforme al convenio suscrito entre la Administración local y los inversores supone una importante compensación económica para las arcas de la ciudad, que recibirán el 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico que se genere, cinco puntos por encima del mínimo que exige la ley.

A escasa distancia de la parcela que ocupó el Meliá Tres Carabelas, inaugurado en los 60 del siglo pasado y que tuvo un gran papel en la promoción del destino, como el mítico Pez Espada, también está prevista la construcción en otro de los solares de Carlota Alessandri, también en el límite con Benalmádena, que se encontraba libre. Eso sí, es una promoción mucho más modesta, ya que, acorde a las dimensiones disponibles, se levantarán 21 viviendas. La ocupación de una y otra parcela contribuirán a transformar la actual imagen de esta parte del municipio.