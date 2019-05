Nicolás de Miguel (Cs): «Volver a Torremolinos fue como enamorarme» De Miguel, en una imagen de archivo. / SUR El político vasco apuesta por mejorar la limpieza y la seguridad y se pone como objetivo la diversificación de la oferta turística ALBERTO GÓMEZ Martes, 21 mayo 2019, 12:27

Aterrizó en Torremolinos hace escasos meses por problemas de salud. Ahora Nicolás de Miguel es el candidato de Ciudadanos, que ha renovado su lista al completo hasta eliminar cualquier huella de la papeleta presentada en 2015. El político vasco, que ya aspiró a ser lehendakari, se declara «enamorado» del municipio.

-¿Cuál es su historia con Torremolinos?, ¿desde cuándo está empadronado?

-¿Empadronado? Desde verano, creo, ¡aunque tendría que mirar el contrato! Volví a Torremolinos después de muchos años en 2016. En 2017 pasé mucho más tiempo y el año pasado ya me instalé de forma definitiva.

-¿Cómo surge su irrupción en la política torremolinense? Porque tengo entendido que vino aquí por problemas de salud.

-No fue una decisión premeditada. Cuando retomé el contacto con Torremolinos fue como volver a enamorarme. Decidí que era mi destino de vida. La propuesta llegó no hace mucho... Mi implicación en el partido es conocida. Formo parte del Consejo Nacional y siempre he estado muy activo en Ciudadanos.

-¿Quién le hizo la propuesta?

-Me la hicieron desde el Consejo General.

-¿Se puede saber quién?

-Esas cosas ya sabe que... Fue una propuesta general. Tengo una trayectoria larga en el partido y consideraron que mi perfil era adecuado para representar a Ciudadanos en Torremolinos.

-¿Cuáles son los dos o tres proyectos que más destacaría de su programa electoral?

-La limpieza y la seguridad son urgentes. Hay que emprender acciones ya. Y luego hay proyectos más ambiciosos que pasan casi todos por el turismo. Es el motor económico de la ciudad. Apostamos por un turismo de calidad y por la apertura de Torremolinos a la cultura. Queremos diversificar la oferta turística y eso pasa por desarrollar el músculo cultural del municipio. Y hay que potenciar la sierra, que está desaprovechada. La administración debe estar al servicio del ciudadano. Uno de nuestros objetivos es simplificar los trámites burocráticos que complican la vida a los empresarios y autónomos. Tenemos una tasa de paro que supera el 20 por ciento, más de 6.000 personas.

-Habla de turismo de calidad, cultura, limpieza... Suena bien, pero me gustaría conocer qué medidas concretas piensa aplicar.

-Pasamos de eso a la praxis. Es fundamental aprovechar las sinergias y la comunicación de Torremolinos, que está fantásticamente conectada por tierra, mar y aire. Apoyamos la reactivación del auditorio municipal como lugar abierto y colaborativo y del Palacio de Congresos. La tercera pata es sacar el Pablo Ruiz Picasso a la calle. Tiene suficiente entidad para desarrollar una cultura con mayúsculas. Y todo eso hay que trasladarlo a los barrios, porque Torremolinos está carente de bibliotecas y equipamientos. Queremos organizar una Noche en Blanco cultural y comercial.

-¿Por qué no repite ningún candidato de la lista presentada en 2015?

-El partido ha apostado por una lista totalmente renovada y ya está. Creemos que es lo mejor para el municipio, aprendiendo de los aciertos y errores cometidos.

-¿Qué valor hace de la labor del grupo municipal de Ciudadanos estos cuatro años?

-Eso deberían valorarlo los torremolinenses, pero en general creo que se han hecho bien las cosas. En Ciudadanos no salimos a hacer las cosas bien, sino extraordinarias.

-Fue candidato a lehendakari, ha pasado por varios partidos...

-Todo eso es experiencia de vida. Tengo un currículum vitae muy amplio, no tanto en titulación, que también la tengo, como en currículum de vida. He trabajado muchísimo. He cotizado fuera de la política durante más de tres décadas. Y sí, me fui a Izquierda Unida como independiente cuando era veinteañero, hace muchísimo tiempo. ¡Ni había caído el Muro de Berlín! Por entonces las banderas de la libertad, la igualdad y la solidaridad estaban allí, y yo estoy siempre donde estén esas banderas. Vivo con mucha pasión la política, pero no he vivido de la política. En esta candidatura todos somos miembros de la sociedad civil. Y volviendo a mi pequeña bio, que esta vez es autorizada: luego estuve muchos años dedicado a mi vida profesional y amorosa y más tarde tuve un paso por Unión Progreso y Democracia (UPyD) que duró poco. Y entré en Ciudadanos en 2013. Insisto, siempre teniendo mi trabajo, dedicándole a la política mi tiempo libre y mi hacienda. ¡Esto en negrita, please!

-¿Cuál es su relación con Ortiz y con Del Cid?

-Es buena con ambos. Me gusta llevarme bien con la gente, y además tenemos que convivir o al menos cohabitar.

-Y políticamente, ¿qué opinión le merecen?

-De las políticas conservadoras me gustan algunas cosas, como de las políticas socialistas, y otras no.

-Lo pregunto porque Ciudadanos tuvo la llave de gobierno en 2015. Sé que saldrán a ganar, lo digo para adelantarme a lo que suelen decir los candidatos, pero en el caso de que no ganen: ¿cuáles son sus preferencias a la hora de pactar?

-Somos un proyecto de centro. Habrá que llegar a acuerdos con diferentes partidos, pero vamos a ganar. Será fácil llegar a acuerdos con todos aquellos que opten por la cordura, la política sensata, el constitucionalismo, la libertad, la seguridad y el centro.

-Sé que es difícil que respondan a esto, pero creo que una forma de no engañar al electorado sería adelantar con quiénes tienen más afinidades...

-Le entiendo, pero las afinidades políticas van en función de los programas y de las filosofías. Quienes apuesten por nuestras políticas de apertura y consenso, de libertad y de empleo, nos encontrarán ahí.

-Quien les vote el 26 de mayo no sabrá si están más cerca de un pacto con el PSOE o con el PP, entonces.

-Nuestro pacto es con los ciudadanos. En función de eso se obrará.

-¡Se nota que lleva muchos años en política!

-(Risas). No, pero insisto: me gusta la política. La vivo con pasión. Todos los que vamos en mi candidatura tenemos una vida laboral fuera de la política. Ninguno ha nacido y ha crecido dentro de los órganos de su partido, como otros políticos que llevan en sus formaciones desde que tienen dientes de leche. Eso es un aval de cambio profundo. Los ciudadanos estarán representados por sus iguales cuando nos voten.

-Si llega a ser alcalde de Torremolinos, que se daría algo así como un 'Ocho apellidos vascos', ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

-¡Tengo muchas!

-Pero dígame alguna concreta.

-No estaba pensando en nada abstracto. Uf... Me parecen todas tan fundamentales...

-Pues dígame dos.

-Una que va unida: limpieza y seguridad. Y otra: apostar fuerte por el turismo.

-¿Mantendría el Orgullo LGTBI?

-No solamente la mantendría, sino que la amplificaría. Le recuerdo que soy parte del colectivo LGTBI. Para nosotros no es sólo una fiesta lúdica, sino una reivindicación de tolerancia, libertad e igualdad. Y si algo tenemos claro en nuestro proyecto es que defendemos estos valores. Las familias, del tipo que sean, son lo primero para Ciudadanos. Soy cabeza de lista y soy gay. Me gusta que me haya hecho esa pregunta. Hay que reivindicar Torremolinos no solamente como el primer destino LGTBI, sino como emblema de la lucha por los derechos civiles.