Aguilar, a la derecha de la imagen, junto a Antonio González, líder de UGT Málaga, en al acto en homenaje a Pablo Iglesias. salvador salas

El PSOE anuncia una gestora en Torremolinos y pide al concejal acusado de acoso que entregue el acta

Política.

El líder socialista provincial, Josele Aguilar, hablará en los próximos días con Antonio Navarro para que «dé cumplimiento» a la reclamación de que deje sus cargos institucionales

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:27

Comenta

El PSOE de Málaga creará una gestora en la agrupación de Torremolinos tras las suspensión de militancia de su hasta ahora líder local, Antonio Navarro, ... después de la denuncia presentada por una militante socialista ante la Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual y que SUR adelantó en primicia. Así lo ha anunciado esta mañana el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, quien ha vuelto a exigir a Navarro que deje sus actas como concejal y diputado provincial.

