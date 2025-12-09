El PSOE anuncia una gestora en Torremolinos y pide al concejal acusado de acoso que entregue el acta

El PSOE de Málaga creará una gestora en la agrupación de Torremolinos tras las suspensión de militancia de su hasta ahora líder local, Antonio Navarro, ... después de la denuncia presentada por una militante socialista ante la Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual y que SUR adelantó en primicia. Así lo ha anunciado esta mañana el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, quien ha vuelto a exigir a Navarro que deje sus actas como concejal y diputado provincial.

Aguilar ha explicado que tras la suspensión cautelar de militancia de Navarro -lo que supone la pérdida de sus derechos como afiliado y sus responsabilidades internas en el partido- una vez que la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, el PSOE de Málaga ha solicitado a la dirección federal que se suspenda las funciones de la ejecutiva municipal de Torremolinos.

«Cuando esto se acuerde, me imagino que la resolución podrá producirse de manera más o menos inmediata, se hará el nombramiento de una gestora», ha afirmado el secretario general de los socialistas en declaraciones a la prensa antes de participar, junto al líder de UGT Málaga, Antonio González, en el homenaje al fundador del sindicato y del partido, Pablo Iglesias Posse, en el centenario de su fallecimiento.

Segunda gestora en veinte meses

Esta gestora será la segunda que asumirá el control de la agrupación del PSOE de Torremolinos en los últimos 20 meses ya que en abril de 2024 se tuvo que nombrar una -presidida por el portavoz del PSOE en la Diputación, Josele González- tras prosperar la moción de censura presentada por un un grupo de militantes contra Antonio Navarro. En julio del pasado año, se celebró una asamblea que eligió a Antonio Ruiz Ruiz Jaime como líder del partido en la localidad, quien se mantuvo en el cargo hasta abril de este año cuando Navarro volvió a ocupar el cargo tras vencer por ocho votos a Ruiz Jaime.

Asimismo, Josele Aguilar ha avanzado que en los próximos días mantendrá una conversación con Antonio Navarro para que «dé cumplimiento» a la petición que le ha hecho el partido de dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y su escaño como diputado provincial y ha precisado que en una conversación anterior el hasta ahora líder de los socialistas torremolinenses le «negó los hechos» por los que ha sido denunciado por una militante del partido.

«Celeridad» para resolver estos casos

Respeto al manifiesto promovido por unas 300 mujeres del PSOE de Málaga donde expresan de manera «clara y contundente» su condena «absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra«, Aguilar ha mostrado su respeto por este comunicado y ha coincidido con estas mujeres en la solidaridad con la denunciante así como que los trámites internos en estos casos deben resolverse »con la debida celeridad«.

«Sí quiero dejar claro que no ha habido en ningún caso ninguna intención ni de dilatar, ni de demorar ni de tapar nada respecto de este caso ni me consta de ningún otro caso de los que se ha tenido conocimiento público, sólo que lógicamente los trámites que se están siguiendo son trámites con las debidas garantías para todas las partes», ha sostenido.