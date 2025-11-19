Luz Casal encenderá la Navidad de Torremolinos que se iluminará con 1,3 millones de led

La cantante Luz Casal toma el relevo de otras figuras de la canción en español, como Pasión Vega y Diana Navarro, y será la Estrella ... de la Navidad de Torremolinos de este año. A la avilesina, intérprete de temas como 'No me importa nada' o 'Entre mis recuerdos', le corresponde el encendido del alumbrado extraordinario que el Ayuntamiento ha planificado para estas fiestas, con más de 1,3 millones de puntos led, un sistema que proporciona una mayor eficiencia energética y ahorro y es menos dañino para el medio ambiente.

Las luces navideña incluyen arcos letreros, figuras y motivos navideños distribuidos en La Carihuela, Bajondillo, El Pinillo, Cantarranas, Montemar Alto, Parque Torremolinos, Cortijo de Cea, Los Álamos, la zona centro, El Calvario, Los Palacios, Playamar y diversas urbanizaciones y glorietas.

Habrá figuras en tres dimensiones en en las plazas Vicente Aleixandre y Blas Infante, el bulevar Marifé de Triana o la avenida Isabel Manoja y también estructuras que simulan almendros, de medidas aproximadas de 4 metros, en el pasaje Pizarro, La Nogalera, plaza Costa del Sol, donde también habrá un árbol de 20 metros de altura, y Chiriva, entre otras, también habrá decoración en las plazas Andalucía o Pablo Ruiz Picasso.

El Cross de Torremolinos, el Trofeo de Navidad de Judo Memorial José Campos, el Día del Patín Navideño y el Triatlón Indoor Ciudad de Torremolinos son algunos de los planes deportivos

En la jornada protagonizada por Casal, el próximo 6 de diciembre, habrá un pasacalles inaugural que partirá desde la plaza San Miguel a las 19.00 horas. Llegará a la plaza Costa del Sol, donde actuará el alumnado del Centro de Danza Torremolinos 'Carmen Crespo', y, a las 20.00 horas Luz Casal, pulsará simbólicamente el interruptor del alumbrado artístico, como antesala de su actuación.

A continuación, será el turno de la zambombá flamenca 'Familia Ballesteros' en la avenida Palma de Mallorca. En este mismo punto se instalará el Mercadillo Navideño que permanecerá hasta el 2 de enero.

El 27 de noviembre se inaugurará el árbol obra de la Asociación de Crocheteras de Torremolinos, en Blas Infante. El acto contará con la participación de la Banda de Música con alumnado vocal de Lenguaje Musical de la Escuela Municipal de Música y el Coro LGTBIQ+.

En cuanto al Belén Municipal estará en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, para su apertura, el 4 de diciembre, actuarán los coros de San Miguel, el la Hermandad del Rocío y la pastoral del Calvario.

Propuestas

El Ayuntamiento ha previsto una programación con más de 60 actividades que comenzará el 23 de noviembre y se prolongará hasta el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes, en las que están involucrados asociaciones, colectivos, hermandades y cofradías del municipio.

Entre las propuestas, el Toy Run Solidario, una ruta motera por el municipio para recoger juguetes para los más necesitados, iniciativa de la Asociación Komando Amimoto, el 13 de diciembre; la Ruta del Roscón de Reyes dará comienzo el 20 de diciembre; el Mercadillo Navideño en la parroquia Cristo Resucitado, impulsado por Cáritas, y planes organizados por la Cofradía de los Dolores, la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela, la Hermandad del Rocío de Torremolinos, la Hermandad de San Miguel Arcángel, el Grupo Parroquial San Juan Bautista de Montemar y la Cofradía del Calvario, además de la Asociación Española contra el Cáncer.

Para los más pequeños, talleres navideños de creación de postales en la Parroquia Cristo Resucitado.

El concejal de Eventos, José Manuel Ruiz, ha destacado que la programación « está planteada para que todos los vecinos y vecinas de Torremolinos, tengan la edad que tengan, puedan unirse a la celebración de la Navidad y disfrutar del gran ambiente que se genera en nuestra ciudad».