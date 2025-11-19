Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la programación navideña en la Casa de los Navajas. SUR

Luz Casal encenderá la Navidad de Torremolinos que se iluminará con 1,3 millones de led

La programación, con más de 60 actividades, comenzará el 23 de noviembre y se prolongará hasta el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

La cantante Luz Casal toma el relevo de otras figuras de la canción en español, como Pasión Vega y Diana Navarro, y será la Estrella ... de la Navidad de Torremolinos de este año. A la avilesina, intérprete de temas como 'No me importa nada' o 'Entre mis recuerdos', le corresponde el encendido del alumbrado extraordinario que el Ayuntamiento ha planificado para estas fiestas, con más de 1,3 millones de puntos led, un sistema que proporciona una mayor eficiencia energética y ahorro y es menos dañino para el medio ambiente.

