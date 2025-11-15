Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

La delegada del Gobierno andaluz y la alcaldesa de Torremolinos. SUR

La Junta cederá los terrenos del centro de menores Virgen de la Esperanza a Torremolinos «en semanas»

El Ayuntamiento solicitó hacerse cargo de la parcela, donde se ubica un recurso cuyo cierre fue decretado en 2023, para darle un uso social

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:07

Será «cuestión de semanas», en palabras de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, el tiempo que tardará la Junta en poner a ... disposición del Ayuntamiento de Torremolinos el suelo en el que está ubicado el Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza, un recurso que depende de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sobre el que pesa, desde noviembre de 2023, un cierre que, en principio, fue anunciado como provisional. El sistema para este traspaso de patrimonio seguirá, como apuntó Navarro, el modelo aplicado con el pabellón deportivo de otro centro de menores, esta vez infractores, el 'San Francisco de Asís', que también ha pasado a ser municipal para, de esta forma, rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía.

