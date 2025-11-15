La Junta cederá los terrenos del centro de menores Virgen de la Esperanza a Torremolinos «en semanas»

Será «cuestión de semanas», en palabras de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, el tiempo que tardará la Junta en poner a ... disposición del Ayuntamiento de Torremolinos el suelo en el que está ubicado el Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza, un recurso que depende de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sobre el que pesa, desde noviembre de 2023, un cierre que, en principio, fue anunciado como provisional. El sistema para este traspaso de patrimonio seguirá, como apuntó Navarro, el modelo aplicado con el pabellón deportivo de otro centro de menores, esta vez infractores, el 'San Francisco de Asís', que también ha pasado a ser municipal para, de esta forma, rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía.

Solicitud

La cesión fue solicitada, oficialmente, por el Gobierno local, a comienzos de año, con el objetivo de impulsar lo que la alcaldesa, Margarita del Cid, ha denominado, en varias ocasiones, como «una gran manzana social« en el barrio de El Calvario; una extensión de los nuevos equipamientos para esta zona del casco urbano, que suponga una continuidad del Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, a escasa distancia del 'Virgen de la Esperanza', y que está en funcionamiento desde finales de 2024, tras la reforma del antiguo matadero.

Igualmente, la Administración local ha previsto una partida presupuestaria para la demolición de las ruinas en las que se ha convertido el inmueble que estaba proyectado como ampliación del centro de menores, pero que se quedó a medio construir y está abandonado desde 2005, una estructura que da a la calle Ecuador. Este esqueleto de edificio, además de degradar el entorno, ya ha sido escenario de ocupación e, incluso, de incendios, como el registrado este mismo año.

Dos años

El viernes 10 de noviembre de 2023 fue el último día de funcionamiento del Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza de Torremolinos. La clausura, provisional, fue decretada con el argumento de que la Inspección de Servicios Sociales y el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales había detectado daños estructurales.

Los trabajadores de este servicio fueron recolocados y los tutelados que allí había, una treintena fueron trasladados a otros centros, fuera de Málaga en algunos casos.

La aceptación por parte de la Administración regional de la pretensión de Torremolinos de hacerse cargo de esta parcela supone, de facto, el cierre definitivo del 'Virgen de la Esperanza', aunque no se haya dado el paso intermedio de un anuncio oficial, por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sobre esta cuestión.