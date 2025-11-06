Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

El centro de salud de La Carihuela, tras su ampliación. SUR

Denuncian que el centro de salud de La Carihuela ha ampliado consultas, pero con el mismo personal que antes

El Sindicato Médico considera insuficiente la plantilla de 14 facultativos de familia y 4 pediatras; Salud deja claro la inversión de 1,4 millones fue para mejorar las instalaciones y sostiene que la atención está acorde a las necesidades

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

La ampliación del centro de salud de La Carihuela está a disposición de los profesionales que allí trabajan y de sus usuarios y usuarias desde finales de julio ... . El 2 de octubre, la reforma, concluida un año después de lo anunciado cuando comenzaron las obras, en noviembre de 2023, fue inaugurada por el presidente andaluz Juanma Moreno.

