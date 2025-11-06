Denuncian que el centro de salud de La Carihuela ha ampliado consultas, pero con el mismo personal que antes

La ampliación del centro de salud de La Carihuela está a disposición de los profesionales que allí trabajan y de sus usuarios y usuarias desde finales de julio ... . El 2 de octubre, la reforma, concluida un año después de lo anunciado cuando comenzaron las obras, en noviembre de 2023, fue inaugurada por el presidente andaluz Juanma Moreno.

Una ocasión para destacar las mejoras en el edificio, tras una inversión de 1,4 millones, a las que hay que sumar 250.000 euros para equipamiento, que ha permitido incorporar 11 nuevas consultas, con lo que ya son 40, y un nuevo servicio de radiología, que incorpora la inteligencia artificial a sus diagnósticos. La Delegación de Salud precisa que es el resultado de un proyecto de ampliación ejecutado para «reacondicionar una infraestructura que se encontraba obsoleta y se había quedado pequeña para la cantidad de profesionales y población a la que da servicio el centro, lo cual ha permitido ampliar las consultas y ganar espacios que evitarán tener que compartir consultas». «Una reforma meramente estructural, por lo que el centro sigue funcionando con la misma plantilla que está perfectamente adecuada al número de pacientes que atiende», apostillan desde este área del Gobierno andaluz en Málaga. Los encargados de esta labor son 14 facultativos de familia y 4 pediatras.

«Están más anchos, pero tienen el mismo trabajo que antes, o más», critica el delegado de Atención Primaria en la Costa del Sol del Sindicato Médico, Antonio de la Cruz, que, aunque no desdeña el esfuerzo presupuestario para mejorar estas dependencias del Servicio Andaluz de Salud, recuerda que también es preciso que se apueste por incrementar las plantillas que, como insiste, no es que sean insuficientes en este centro de salud de La Carihuela, lo son, en todo el distrito costasoleño.

De hecho, asegura que no es que este servicio haya mejorado el continente, sin incrementar al personal que le da contenido, es que hay más casos en otros municipios del litoral, donde también se han inaugurado recientemente obras de mejora y ampliación.

Los datos que maneja el Sindicato Médico de Málaga hablan de un déficit de «entre 30 y 35 médicos» en la franja de la Costa del Sol. Y las cifras pueden crecer, sostiene, cuando se conozcan los resultados del estudio de cupos en el que trabaja actualmente la organización. «Faltas facultativos, como queda claro al escucharlos a ellos y a los pacientes», resume, convencido de que tan solo habrá que esperar al próximo puente festivo de la Inmaculada y la Constitución para comprobar estas carencias.

Críticas socialistas

El PSOE de Torremolinos, que ha hecho de la situación del servicio sanitario en la ciudad una de sus principales causas últimamente (por ejemplo, ya cargó contra el retraso en la inauguración de las obras de ampliación del centro de salud y contra la posibilidad de cierre de las Urgencias de El Calvario), lamenta, a través de un comunicado, que la Atención Primaria «sigue sin mejorar en La Carihuela debido a la falta de refuerzo de personal» para una población adscrita de 26.000 personas.

«Los tiempos se siguen manteniendo en unos niveles insoportables», lamenta el secretario general del partido en el municipio, Antonio Navarro. «Juanma Moreno no cumple con Torremolinos, ya que no ha dotado de personal a un centro de salud como el de La Carihuela y, además, hemos sabido que el Ayuntamiento va a pagar con dinero municipal una obra que tenía que financiar la Junta de Andalucía», ha añadido el líder del PSOE local, en alusión a la intención anunciada por la alcaldesa, Margarita del Cid, de emplear parte de los 7,5 millones de euros obtenidos por el Ayuntamiento con la venta de suelos para VPO, para la mejora del centro de salud de San Miguel.