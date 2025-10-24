Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Igualdad, la alcaldesa de Torremolinos, la diputada de Empleo y Formación y la abogada encargada del curso sobre diversidad. SUR

Un curso en Torremolinos para aprender a usar con propiedad el acrónimo LGTBIQ+

La abogada Charo Alises, experta en delitos de odio, forma a un centenar de empleados municipales en materia de diversidad

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:01

Comenta

En no pocas ocasiones, las siglas son empleadas sin conocer exactamente su significado y, lo más importante, su importancia, como expresión de derechos de la ... ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

