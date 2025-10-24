Un curso en Torremolinos para aprender a usar con propiedad el acrónimo LGTBIQ+

En no pocas ocasiones, las siglas son empleadas sin conocer exactamente su significado y, lo más importante, su importancia, como expresión de derechos de la ... ciudadanía.

Uno de estos acrónimos es LGTBIQ+ que, de tan usado, a veces, pierde su valor como auténtico símbolo de visibilidad de personas que han tenido que ocultarse. Recordar exactamente cada una de las palabras que lo componen fue una de las cuestiones que se abordaron en el curso que acogió el Ayuntamiento de Torremolinos con el objetivo de formar a su personal, también a concejales y concejalas, en materia de diversidad. Asistieron un centenar de trabajadores de la «casa» de áreas como Seguridad Ciudadana, Cultura, Turismo, Prensa y Comunicación, Igualdad, Padrón, Recursos Humanos, Vía Pública, Urbanismo, Educación, Juventud, Hacienda, Protocolo, Bienestar Social, así como del Centro Especial de Empleo, el Centro de Formación Casilla del Viento o el Vivero.

«LGTBIQ+ alude al colectivo lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y 'queer', un termino en inglés para referirse a una persona que no se ajusta a las categorías tradicionales de género u orientación sexual, para lo que también se usa el símbolo más», aclara la abogada Charo Alises, experta en delitos de odio y discriminación, de la firma malagueña EducaVem, que ha sido la encargada de impartir estas enseñanzas.

«Hemos hecho un recorrido desde los conceptos básicos, a la historia del movimiento o las distintas identidades», explica Alises que deja claro: «El hecho de que seas respetuoso con cualquier persona no significa que conozca todos los términos de las normas que recogen sus derechos».

Y es que el objetivo de esta acción es trasladar al funcionariado los pormenores de la 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI', aprobada el 16 de febrero de 2023, que incluye la obligatoriedad de que el personal de las administraciones públicas se forme para conocer sus entresijos lo que, como dice la abogada, «es beneficioso para toda la ciudadanía». Además, a Alises no se le escapa que este tipo de actividades tengan en Torremolinos más importancia todavía, ya que la ciudad tiene una vinculación histórica con la libertad y la diversidad.

Desde el Ayuntamiento, de hecho, destacan que Torremolinos, ha sido el primer municipio de la provincia que se ha sumado a este curso, bautizado como 'Desarrollo e Implantación de la Diversidad LGTBI+', impulsado por el Servicio de Formación de la Diputación de Málaga.

«Tenemos muy asumido que la igualdad, la diversidad y la libertad forman parte de nuestra esencia como municipio, de ahí que también demostremos nuestra absoluta implicación en crear entornos laborales seguros y protegidos para todos los empleados», aseguró la alcaldesa, Margarita del Cid, en la apertura de una formación que también está previsto que llegue a otros ayuntamientos. Es una acción de 12 horas con Alises como responsable. Esta abogada también cuenta con un máster en Dirección de Recursos Humanos, es doctora en Ciencias de la Comunicación y tiene una amplia experiencia con las fuerzas del orden, ya que es docente del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, además de haber dirigido cursos para funcionarios de diversas comunidades autónomas y ayuntamientos.