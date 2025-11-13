Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Participantes en la concentración con una gran bandera LGTBIQ+. SUR

Concentración en Torremolinos tras la última agresión LGTBIfóbica: «No nos callamos»

Más de un centenar de personas se reúnen en La Nogalera en defensa de los valores de respeto y tolerancia que están ligados a «la capital histórica de la diversidad de la Costa del Sol»

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Nueva denuncia por una agresión homófoba en Torremolinos, como las dos que llegaron a manos de la Policía Nacional en mayo, y, en respuesta, como ocurrió entonces ... , una concentración de repulsa impulsada por las asociaciones LGTBIAQ+ del municipio que, como recuerdan estos colectivos es «la capital histórica de la diversidad en la Costa del Sol»; un lugar en el que no están dispuestos a tolerar «un acto de violencia y odio que socava los valores de respeto y diversidad que siempre han caracterizado a nuestra ciudad».

