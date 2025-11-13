Concentración en Torremolinos tras la última agresión LGTBIfóbica: «No nos callamos»

Nueva denuncia por una agresión homófoba en Torremolinos, como las dos que llegaron a manos de la Policía Nacional en mayo, y, en respuesta, como ocurrió entonces ... , una concentración de repulsa impulsada por las asociaciones LGTBIAQ+ del municipio que, como recuerdan estos colectivos es «la capital histórica de la diversidad en la Costa del Sol»; un lugar en el que no están dispuestos a tolerar «un acto de violencia y odio que socava los valores de respeto y diversidad que siempre han caracterizado a nuestra ciudad».

Dicho de otro modo, en palabras del presidente de Colega Torremolinos, Santiago Rubio, «hay que dejar claro que no nos callamos». «No es que haya más casos de este tipo, es que ninguno se queda sin respuesta, los denunciamos», insiste.

Nacho Martínez, presidente de ACOGAT–Comerciantes Gays de Torremolinos, ha lanzado un mensaje claro durante el acto, celebrado a pesar de lo desapacible de la tarde: «No vamos a suspender una concentración ante la lluvia o el calor, la gente que nos pega lo hace con calor o con lluvia».

«Esta manifestación volverá ante cualquier tipo de agresión, aquí vivimos en un lugar seguro y aquí estamos gente del colectivo, que trabajamos, que tenemos familia y que miramos por el turismo», ha recordado el empresario para lamentar esta expresión de LGTBIfobia.

En La Nogalera

Con esta premisa, un centenar de personas, como han informado los convocantes, se han dado cita en el pasaje Europa, en La Nogalera, símbolo de libertad, donde, el pasado 7 de octubre, según relató la víctima, un hombre de 39 años, varios individuos lo asaltaron al grito de «maricón».

A este acto han acudido, junto a otros representantes políticos y de entidades, la alcaldesa, Margarita del Cid. Cuando conoció lo sucedido, la máxima responsable municipal ya se mostró tajante contra este tipo de manifestaciones de odio: «Lo dice la propia víctima, a quien traslado todo mi apoyo y el de nuestra ciudad, nadie debe sentir miedo por su orientación sexual. Espero que los agresores sean identificados y puedan responder ante esta brutal agresión. Ni un paso atrás». Cabe recordar que, a comienzos de año, hubo un amago de organizar una fiesta que prohibía de manera expresa la entrada de «maricones», una iniciativa que el Ayuntamiento llevó a los juzgados.

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno local tras esta sucesión de hechos, además de reforzar la presencia de la Policía Local, en coordinación con la Comisaría, estuvo la de anunciar la creación de una «mesa interinstitucional» contra este tipo de delitos. El foro tiene por objetivo de defender y proteger la diversidad de la ciudad, una de sus principales señas de identidad, en los ámbitos cultural, sexual o religioso. Un nuevo espacio que esté abierto a los centros educativos, juristas, instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un funcionamiento similar al de la mesa contra la violencia de género, que se convoca cada seis meses y en la que participan profesionales involucrados en la lucha contra esta lacra.