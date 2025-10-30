El colegio Atenea de Torremolinos inaugura un aula específica para seis alumnos de necesidades educativas especiales

El colegio Atenea de Torremolinos cuenta con una nueva aula específica, destinada a alumnado con necesidades educativas especiales. El nuevo recurso es fruto de una ... intervención, que comenzó en verano, para la adecuación de espacios para la creación de este espacio en el módulo de Educación Infantil, con capacidad para 6 alumnos y un aseo adaptado. La inversión total de la obra ha sido de 47.000 euros, a los que hay que añadir el importe de los materiales necesarios. Este curso se han sumado 19 nuevas aulas específicas a los centros de la provincia (59 aulas nuevas desde el curso 2021/22), lo que hace un total de 299 aulas destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que requieren apoyos intensivos y permanentes.

El aula ha sido inaugurada por el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, junto al concejal de Educación del Ayuntamiento, Francisco García; la jefa del servicio de Ordenación Educativa, Aurora Díaz, y el equipo directivo y otros miembros de la comunidad educativa del centro.

«Málaga alcanza este curso la cifra récord de 2.342 profesionales destinados al trabajo con el alumnado necesidades educativas especiales en los centros de la provincia, con 414 orientadores, 952 maestros de Pedagogía Terapéutica, 372 maestros de Audición y Lenguaje, así como 604 PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Se trata de 658 profesionales más que con los que contaba Málaga en el curso 2018/19, lo que supone un incremento de los recursos del 39,1 por ciento respecto al último año de gobierno socialista», ha dicho Briones.

Por su parte, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torremolinos, Francisco García, ha apuntado que, desde el curso 2021/22, el municipio ha puesto en marcha tres nuevas aulas especificas.