Alumnos en la nueva aula. SUR

El colegio Atenea de Torremolinos inaugura un aula específica para seis alumnos de necesidades educativas especiales

La Junta destaca que la provincia cuenta este curso con 19 nuevos recursos de este tipo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El colegio Atenea de Torremolinos cuenta con una nueva aula específica, destinada a alumnado con necesidades educativas especiales. El nuevo recurso es fruto de una ... intervención, que comenzó en verano, para la adecuación de espacios para la creación de este espacio en el módulo de Educación Infantil, con capacidad para 6 alumnos y un aseo adaptado. La inversión total de la obra ha sido de 47.000 euros, a los que hay que añadir el importe de los materiales necesarios. Este curso se han sumado 19 nuevas aulas específicas a los centros de la provincia (59 aulas nuevas desde el curso 2021/22), lo que hace un total de 299 aulas destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que requieren apoyos intensivos y permanentes.

