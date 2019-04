Ciudadanos ignorará la propuesta de lista de Torremolinos al no considerarla «seria» Imagen de archivo de la junta directiva local de Ciudadanos. / SUR La dirección provincial no descarta tomar medidas contra la junta local, que envió una candidatura formada solo por hombres y con huecos «reservados a mujeres» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 8 abril 2019, 13:06

A Ciudadanos no le ha hecho gracia la candidatura propuesta por su junta directiva local en Torremolinos. La lista, enviada el 16 de marzo, sólo incluye los seis primeros puestos, entre los que no figura ninguna mujer, aunque sí dos huecos «reservados a mujeres», además de cuatro hombres. Tres de los nombres presentados, curiosamente, coinciden con los miembros de la junta directiva que decidió este inicio de candidatura. El coordinador local, Miguel Rojo; el secretario y tesorero, Gabriel Maroto, y el responsable de Ciudadanía, Jaime García, votaron a favor de sí mismos en una lista que no propuso a ninguna mujer. El caso ha indignado a numerosos afiliados y a la dirección provincial, que considera que la candidatura propuesta «no es seria» y no descarta trasladar el asunto a la cúpula nacional para que tome «las medidas necesarias».

El secretario de Organización de Ciudadanos en Málaga, Vicente Sánchez, adelanta que la dirección provincial no tendrá en cuenta la lista presentada por la junta local al considerar que «ningunea» a las mujeres y rompe «el espíritu» de la formación naranja: «En Torremolinos contamos con afiliadas muy preparadas. No entendemos esos puestos reservados y, sinceramente, no nos ha gustado cómo se han hecho las cosas».

En los municipios cuyas agrupaciones no alcanzan los 400 afiliados, como en el caso de la localidad malagueña, el partido elabora sus listas a través de una comisión de candidaturas que debe pasar los filtros provincial, autonómico y nacional, aunque solicita una propuesta a las juntas directivas locales. En Torremolinos, esa propuesta resultó, cuando menos, sorprendente: sólo incluía los nombres de cuatro hombres y fue votada durante una reunión a la que ninguna mujer fue invitada. El inicio de candidatura salió adelante con el único voto en contra del actual concejal Ignacio Rivas.

La formación naranja, sin embargo, desoirá esta propuesta, aunque aún no confirma el resto de nombres que conformarán la lista, que se harán públicos esta semana, después de que el viernes se confirmara que Nicolás de Miguel, excandidato a lehendakari, será cabeza de lista en Torremolinos, sustituyendo así a Ángeles Vergara, que lideró la candidatura en 2015. De Miguel lleva unos meses instalado en Torremolinos, procedente del País Vasco. Sobre su consideración como paracaidista, Sánchez defiende que el político donostiarra «se ha implicado con el municipio y conoce bien los valores de Ciudadanos, además de haber demostrado su compromiso y su capacidad de trabajo».