Participantes en la primera edición de la Carrera No+Suicidios. SUR

La Carrera No+Suicidios alcanza el millar de participantes en su primera edición en Torremolinos

«Muchas personas hemos podido expresar lo que un día nos ocurrió y decirle a la sociedad que hay que hablar de este tema», deja claro la organizadora Teresa González, que encontró en el deporte una terapia para afrontar la pérdida de su hermana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:51

La primera edición de la Carrera No+Suicidios, que se ha celebrado este domingo en Los Álamos, en Torremolinos, ha superado las previsiones de sus organizadores, ... con un millar de participantes, frente a los 750 dorsales que se habían contemplado en un principio.

diariosur La Carrera No+Suicidios alcanza el millar de participantes en su primera edición en Torremolinos

