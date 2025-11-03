La Carrera No+Suicidios alcanza el millar de participantes en su primera edición en Torremolinos

La primera edición de la Carrera No+Suicidios, que se ha celebrado este domingo en Los Álamos, en Torremolinos, ha superado las previsiones de sus organizadores, ... con un millar de participantes, frente a los 750 dorsales que se habían contemplado en un principio.

El origen de esta actividad está en la experiencia personal de Teresa González Coca y el modo que afrontó la pérdida de su hermana Raquel; una apuesta clara por tratar de superarla gracias al ejercicio y la vida saludable.

Gracias a este esfuerzo, esta triatleta aficionada logró ser primera en su categoría en el mundial de esta disciplina que se celebró en Torremolinos el pasado año. Al entrar en contacto la Asociación Alhelí de Málaga, que además de trabajar activamente contra la prevención del suicidio acompaña a las personas en proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, se decidió a poner en marcha esta iniciativa con un objetivo es claro, concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental y acerca de los beneficios que el deporte tiene para mantenerla en forma.

«He puesto mucha ilusión y creo que, a día de hoy, no la he perdido para continuar organizando esta carrera. Lo más importante es que es una jornada con gran sentimiento para muchas personas, que podemos expresar lo que un día nos pasó y decirle a la sociedad que hay que hablar de este tema», dejó claro Teresa González Coca, satisfecha del gran respaldo obtenido, como demuestra que, una vez alcanzados los 750 inscritos previstos, se decidió ampliar hasta 1.000 y la cifra se cubrió en apenas 48 horas con la posibilidad de haber continuado creciendo, a tenor del interés demostrado.

La prueba contó con dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros y un circuito infantil, abiertos a corredores, voluntarios y público en general. La recaudación íntegra, una vez cubiertos los gastos organizativos, se destinará a la Asociación Alhelí para continuar con su labor de apoyo psicológico y social. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que trabaja en Andalucía con más de 10 años de experiencia y una labor ha sido reconocida con premios como «Málaga Voluntaria 2018» y «Becas Argal 2024». Sus valores fundamentales son la empatía, el respeto, la escucha y la solidaridad.

La alcaldesa, Margarita del Cid, que se sumó a la carrera junto a concejales del Ayuntamiento torremolinense, dio la gracias a la Asociación Alhelí y a la triatleta Teresa González, por un gesto que ayuda a dar «visibilidad y concienciar» sobre el suicidio.