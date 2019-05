Avelina González (PMP): «Me guiaré por la experiencia de Fernández Montes» Fernández Montes y González, en una imagen de campaña. / SUR La candidata de Por Mi Pueblo asegura que tiene «libertad total» y no descarta pactar con el PP, aunque advierte de que Del Cid no le ofrece «garantías» ALBERTO GÓMEZ Domingo, 19 mayo 2019, 12:04

La candidatura presentada por Por Mi Pueblo resulta una de las grandes novedades de esta campaña electoral en Torremolinos. La formación local concurre a los comicios del 26 de mayo bajo el abrazo de Pedro Fernández Montes, que anunció su baja del PP hace algunas semanas por discrepancias con la dirección provincial y con Margarita del Cid, cabeza de lista popular. El exalcalde cierra la candidatura encabezada por la abogada Avelina González, que da el salto a la política «desencantada» por la gestión del PSOE y por la labor de oposición del PP.

-¿Cómo lleva la campaña?

-Supone muchísimo esfuerzo, pero estamos contentos por la aceptación que tenemos y por las expectativas de voto.

-¿Qué respuesta percibe en la calle?

-Es un partido nuevo, pero está respaldado por Pedro Fernández Montes. Por eso estamos teniendo buena aceptación.

-¿Fernández Montes dirigirá los hilos del partido o usted tiene entidad para llevar las riendas del grupo municipal, en caso de que obtengan representación?

-Tengo libertad total, pero me guiaré por la experiencia de Pedro. Tenga en cuenta que nosotros somos nuevos en política, aunque tengamos una experiencia amplia en el campo privado. Podemos gobernar y llevar muy bien el Ayuntamiento, mejor de lo que creen muchas personas.

-¿Por qué dio el salto a la política?

-Pertenecí al comité ejecutivo del PP. Ya en 2015, después de que Pedro saliera del Ayuntamiento, notaba vacío político. Estaba descontenta con el PP porque veía que no hacía oposición.

-¿Ya en 2015?

-Sí, desde la peatonalización del centro, que me pareció un riesgo grandísimo. Vi que se estaban tomando medidas sin lógica. No entré en política por influencia de Pedro, sino por mi propio descontento.

-¿Es partidaria de reabrir el centro al tráfico? Sería complicado, imagino.

-Hay gente que está de acuerdo con la peatonalización y otra que no. Yo dejaré que la ciudadanía elija. Habrá que organizar una votación, que ya veríamos cómo se hace. Hay negocios de hostelería a los que les ha venido bien, pero otros negocios han notado falta de clientela.

-¿Optaría, entonces, por que algunas decisiones se tomen mediante referéndums ciudadanos?

-Sí. O mesas. En Torremolinos se hizo una mesa, pero no le hicieron caso. Hay que peatonalizar con sentido común. Habría que valorarlo: no puede llegar un político y reabrir la zona después de sufrir cuatro años de obras. Dejaría que la ciudadanía eligiera.

-Su partido se declara independiente. ¿Cuáles son sus preferencias a la hora de pactar?

-Ha habido municipios donde Por Mi Pueblo ha surgido como escisión de un partido y luego ha pactado con ese mismo partido por el bien de la ciudadanía. No tengo preferencias. Sólo quiero el bienestar del pueblo.

-Pero entiendo que no apoyará a Del Cid, ¿no?

-No la apoyaríamos porque creemos que los candidatos deben ser honestos. Su figura no nos ofrece esa garantía, pero por el bien del pueblo, en un momento dado, podría pactarse con el PP. No puedo decirle si lo haremos o no. Sería adelantarse a los acontecimientos.

-¿Por qué no les ofrece esa garantía?

-Ya hemos visto la falta de democracia interna del PP. Del Cid no ha sido clara ni limpia. No ha dado explicaciones sobre su situación. Gestionar un Ayuntamiento es algo muy serio y ella ni siquiera ha dado explicaciones sobre su situación.

-¿Qué relación tiene con Ortiz y qué le parece su gestión?

-Lo conocí el otro día. Me parece un señor cordial. Tiene bagaje político, pero no estoy de acuerdo con la gestión realizada. Ha habido una política mal hecha y falta de oposición. No estoy de acuerdo con las medidas tomadas respecto al IBI ni con la peatonalización.

-¿Cuáles son las principales propuestas de su programa?

-El primer pilar básico es la limpieza. Es muy importante. En los primeros quince días dejaremos Torremolinos como los chorros del oro, porque ahora da pena. Queremos poner en funcionamiento el Ayuntamiento, hay que reorganizar al personal. También recuperaremos la unidad canina de la Policía Local y prestaremos especial atención a la noche, que es cuando más delincuencia hay. En los primeros 150 días también haríamos las obras de mantenimiento, como alcantarillado, suelo, papeleras, farolas, suministros... Necesitaríamos aprobar los presupuestos, que ni siquiera el PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para sacarlos adelante. Habrá que ver en qué se han gastado el dinero.

-Entiendo, por lo que comenta, que hereda la gestión de Fernández Montes...

-Es que es necesario. No podemos vivir rodeados de suciedad e inseguridad.

-Pero el mayor problema que arrastraba el Ayuntamiento en 2015 era una deuda de 197 millones de euros, que ahora se ha reducido hasta los 180 millones más o menos. ¿Cómo afrontarán las cuentas municipales?

-No haremos grandes obras ni túneles o bulevares. Somos conscientes de que hay deuda. Habrá que ver el presupuesto y trabajar sobre esa premisa. Hay que abrir el museo, que es un reclamo turístico. El programa de Por Mi Pueblo es el más acertado dadas las circunstancias que estamos viviendo.

-Algunos miembros de su candidatura han difundido el resultado de encuestas internas, no sé hasta qué punto fiables, que les dan ocho concejales. ¿No es ponerse una expectativa demasiado alta?

-No lo sé. Si estuviera en la mente de la gente... Pero podría ser viable perfectamente. Hay un vacío político muy grande. El PSOE y el PP han defraudado a muchísima gente. El resto de partidos de la oposición tampoco han hecho las cosas como deberían. Se ha fragmentado tanto la política que se presentan nueve partidos. Sean los que sean, aceptaremos los resultados.

-Ahora que se acerca el Orgullo LGTBI, ¿lo mantendrían?

-Claro. Por supuesto. Eso atrae dinero, turismo y gente. Pero igual que ese colectivo, cualquier otro que viniera. Vivimos del turismo y del comercio. Lo mantendríamos igual.

-¿Cuál sería la medida más urgente que tomaría?

-Elaborar un presupuesto. Pero soy consciente de que no se puede tener Torremolinos sucio por todos lados en pleno mes de junio. Hay vallas rotas y tapaderas podridas cada pocos metros. Imagine a los turistas que ven eso.

-¿Cómo lleva ser centro de algunas críticas en redes sociales?

-Estoy muy tranquila. No soy una persona que se deje dirigir fácilmente. Hablo con todo el mundo y digo lo que pienso. Doy la cara. Pero hay críticas de todo tipo. Algunos tienen un concepto erróneo de la realidad, en algunos casos por malentendidos y en otros por haberse dejado llevar. No les doy importancia a esos comentarios. Están en su derecho de decir lo que quieran.