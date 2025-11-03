Un año empadronado en Torremolinos, como mínimo, para optar a una VPO

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Torremolinos modificará sus condiciones. Lo anuncia el Gobierno municipal que ya ha puesto en marcha los trámites ... para renovar esta herramienta y, de este modo, favorecer el acceso de los vecinos y vecinas. Una de las claves de este cambio es que los solicitantes que lleven, al menos un año, en esta lista, tengan preferencia sobre otros interesados. «Vamos a poner todos los medios que estén en nuestras manos para abordar el problema de la vivienda desde la eficacia y eficiencia, y ello requiere que todas las ordenanzas y reglamentos estén perfectamente actualizados y de acuerdo a la normativa vigente», señalan desde el equipo de Gobierno que dirige Margarita del Cid.

En paralelo a este anuncio, la Administración local ha habilitado, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, dentro del apartado 'Trámites', una pestaña para rellenar el modelo de solicitud de inscripción en este registro.

En este enlace también pueden descargarse este formulario y, una vez cumplimentado, entregarlo, de forma presencial, sin necesidad de solicitar cita previa, a la oficina del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja. De hecho, para agilizar este trámite, aquellos que ya tuvieran este requisito agendado, no tienen que esperar a la fecha asignada y pueden acudir directamente al mostrador o, si lo prefieren, hacerlo de forma telemática.

Estas medidas se ponen en marcha al poco de que el Ayuntamiento anunciara la concesión de 2 parcelas a Grupo Inmobiliario Ferrocarril en El Pozuelo, cerca del complejo deportivo municipal y la plaza de toros; unos 7.500 metros cuadrados, en los que están previstas 150 VPO en régimen de precio limitado; la oferta de la promotora para hacerse con estos suelos ronda los 7,5 millones de euros.

Aunque el proceso de enajenación incluía 5 fincas, por lo que la puja por 3 de estas ha quedado desierta, los responsables municipales ponen en valor que, de las 200 viviendas proyectadas con esta operación, se han adjudicado los desarrollos más grandes disponibles, por lo que se da luz verde a edificar el 60% de las VPO previstas.

Una vez se firme el contrato de enajenación, la empresa dispondrá de un plazo de seis meses para solicitar la licencia de edificación con el proyecto básico. Posteriormente, deberá presentar el detalle de la ejecución y el resto de documentación preceptiva para el comienzo de la obra en el plazo máximo de tres meses, una vez que se otorgue la licencia. La promotora dispondrá de 22 meses para finalizar la edificación. Además, actualmente, está en trámite de licencia 35 viviendas más de VPO, que pronto serán una realidad, también en El Pozuelo.