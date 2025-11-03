Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Terrenos en los que está prevista la construcción de viviendas protegidas. SUR

Un año empadronado en Torremolinos, como mínimo, para optar a una VPO

El Ayuntamiento comienza los trámites para modificar el registro municipal de demandantes justo después de cerrar el traspaso de dos parcelas en la que está previsto levantar 150 viviendas de protección oficial con precios limitados

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Torremolinos modificará sus condiciones. Lo anuncia el Gobierno municipal que ya ha puesto en marcha los trámites ... para renovar esta herramienta y, de este modo, favorecer el acceso de los vecinos y vecinas. Una de las claves de este cambio es que los solicitantes que lleven, al menos un año, en esta lista, tengan preferencia sobre otros interesados. «Vamos a poner todos los medios que estén en nuestras manos para abordar el problema de la vivienda desde la eficacia y eficiencia, y ello requiere que todas las ordenanzas y reglamentos estén perfectamente actualizados y de acuerdo a la normativa vigente», señalan desde el equipo de Gobierno que dirige Margarita del Cid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

