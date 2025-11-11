Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Clientes acceden al supermercado Aldi de Vélez-Málaga. SUR

Aldi ya tiene fecha para abrir junto al complejo de apartamentos Oceanika de Torremolinos

La cadena alemana ubicará su tercera tienda en el municipio en los 2.000 metros cuadrados de uso comercial de la parcela del antiguo hotel Los Álamos, una terreno donde Nuovit ultima la construcción de uno de los edificios de madera más grande del mundo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:52

La vuelta a la actividad en los terrenos del antiguo hotel Los Álamos, en el límite de Torrremolinos y Málaga, donde, el 12 de septiembre ... de 2024, comenzaron las obras del futuro complejo de 180 apartamentos Oceanika, uno de los edificios en madera más grande del mundo, destinado al 'coliving', ya tiene fecha. Al menos, en lo que respecta a los 2.000 metros de suelo comercial que incluye esta parcela, con una extensión total de 15.000.

