Aldi ya tiene fecha para abrir junto al complejo de apartamentos Oceanika de Torremolinos

La vuelta a la actividad en los terrenos del antiguo hotel Los Álamos, en el límite de Torrremolinos y Málaga, donde, el 12 de septiembre ... de 2024, comenzaron las obras del futuro complejo de 180 apartamentos Oceanika, uno de los edificios en madera más grande del mundo, destinado al 'coliving', ya tiene fecha. Al menos, en lo que respecta a los 2.000 metros de suelo comercial que incluye esta parcela, con una extensión total de 15.000.

En los terrenos destinados destinados a albergar negocios, se instalará la cadena alemana Aldi, con lo que pondrá en funcionamiento el que será su tercer supermercado en el municipio torremolinense, después de los que opera en la calle de la Cruz y en la avenida Carlota Alessandri, muy cerca de la linde con Benalmádena.

El local estará en la avenida Manuel Fraga Iribarne, número 12, en el eje de la que fuera la Nacional 340, y subirá la persiana el próximo 26 de noviembre. El nuevo supermercado dispondrá de una superficie comercial de 1.200 metros cuadrados, con 105 plazas de aparcamiento.

14 trabajadores en plantilla

La tienda abrirá de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, y contará con un equipo de 14 trabajadores, de los que 8 son vecinos del municipio. Con motivo de la inauguración, Aldi anuncia que los vecinos y vecinas de Torremolinos podrán disfrutar de ofertas y promociones especiales en una selección de productos durante las primeras semanas, que incluirán también referencias locales y regionales.

Presencia en Andalucía

El supermercado número 3 de Torremolinos forma parte del plan de expansión de Aldi en Andalucía, una de las regiones donde, como recuerdan desde la compañía, la marca tiene mayor presencia, con nuevas ubicaciones este año en Vélez-Málaga, Mojácar (Almería) y Dos Hermanas–Entre Núcleos (Sevilla).

En España, donde Aldi llegó en 2002, son 480 establecimientos, con unos 7,7 millones de clientes y 7.700 empleados. En conjunto ALDI Nord tiene 88.000 trabajadores y trabajadoras en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Ampliar Trabajos de construcción del complejo de apartamentos, que tiene como principal material la madera. J. R. C.

La apertura de la tienda en el solar del antiguo hotel, da pistas sobre los plazos de la obra principal que se ejecuta en esta zona, la del conjunto residencial fabricado en madera de pino, que promueve Nuovit, un complejo con apartamentos, áreas comunes, zonas verdes y de ocio, además de espacios para el 'coworking'.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, se apuntó que el objetivo es que Oceanika estuviera operativo en el segundo semestre de 2025, aunque todavía no está confirmada la fecha exacta.

Este alojamiento tiene en cuenta uno de los factores de crecimiento de la Gran Málaga, su posicionamiento como 'hub' digital, gracias al Parque Tecnológico de Andalucía y a la llegada de compañías como Google. Por lo tanto, el perfil al que va dirigida esta propuesta habitacional, según la empresa que lo desarrolla, es el de trabajadores de las distintas empresas punteras del área metropolitana, que necesitan estancias de «media duración» y para los nómadas digitales, profesionales cualificados que desarrollan su actividad en remoto.