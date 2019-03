Del Cid acusa sin pruebas a una concejala del PSOE de conducir bajo los efectos del alcohol Ramón del Cid, en una imagen de archivo. / SUR El edil del PP, obligado a rectificar después de asegurar que la Policía Local «incurrió en un presunto delito» al permitir que la titular de Cultura, Aída Blanes, retirase su coche del depósito «con claros síntomas de embriaguez» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 25 marzo 2019, 18:57

La precampaña electoral ya ha escrito su primer episodio desafortunado en Torremolinos. En un comunicado, sin aportar prueba alguna, el concejal del PP Ramón del Cid acusa a la edil de Cultura, Aída Blanes (PSOE), de conducir «con claros síntomas de embriaguez». El edil popular también arremete contra la Policía Local «por permitir que Blanes extrajera el vehículo del depósito municipal» bajo los efectos del alcohol, «incurriendo así en un presunto delito de omisión del deber de perseguir un delito contra la seguridad vial». Este periódico ha preguntado a Del Cid si tiene algún informe que confirme que Blanes acudió hasta el depósito municipal, después de que su vehículo fuese retirado por la Policía al estar estacionado en una zona reservada para los agentes, en estado de embriaguez. Del Cid, exprimer teniente de alcalde, reconoce que no tiene pruebas que sostengan esta acusación que, según sus propias palabras, «habrá que rectificar».

Blanes ha anunciado este lunes que estudia tomar medidas legales contra Del Cid por imputarle un delito contra la seguridad vial, con posible agravante de publicidad al haber difundido esta acusación mediante un comunicado de prensa. «El PP ha pasado la línea. Sabiendo que he recibido amenazas de muerte, ahora calienta a la opinión pública con estas declaraciones. Y no sólo me acusa a mí, sino también a la Policía Local. Menos mal que querían hacer una campaña limpia», explica la concejala socialista.

Blanes mantiene que la retirada de su vehículo «fue un malentendido» porque estaba registrado en Tráfico como coche oficial: «Nadie me dijo que pagara la tasa de la grúa. El vehículo estaba aparcado donde debía estarlo, por eso pensé que era un malentendido. En cuanto me dijeron que debía pagar la tasa, al día siguiente, lo hice». La edil socialista achaca la polémica «a la necesidad del PP de crear una cortina de humo»tras el anuncio del exalcalde, Pedro Fernández Montes, sobre su baja del partido, entre críticas al propio Del Cid y a la candidata, Margarita del Cid.