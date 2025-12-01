Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un instituto de Torremolinos. SUR

300.000 euros para reformas que reduzcan el calor en 13 centros educativos de Torremolinos

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:57

La Junta de Andalucía destina 317.664,45 euros para ocho colegios de Educación Infantil y Primaria, cuatro Institutos y una Escuela Infantil de Torremolinos.

