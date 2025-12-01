300.000 euros para reformas que reduzcan el calor en 13 centros educativos de Torremolinos

La Junta de Andalucía destina 317.664,45 euros para ocho colegios de Educación Infantil y Primaria, cuatro Institutos y una Escuela Infantil de Torremolinos.

Los fondos podrán destinarse a instalación de obras y montaje de elementos que permitan reducir las altas temperaturas, como toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes, mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización y están incluidos en el plan de mejora del confort climático.

La principal novedad de la distribución de las partidas reside en el modo de ejecución, ya que la Administración regional realizará una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025.

60.000 Euros Reciben los institutos Playamar y Los Manantiales, la partida mayor de las previstas en el municipio

Con ello, se pretende mejorar la autonomía de gestión económica de los centros, ya que cada equipo directivo podrá adaptar las medidas conforme a sus necesidades reales y aplicarlas de forma más ágil.

Los centros beneficiados con estas partidas son los institutos Playamar, con 60.000 euros; Los Manantiales, 60.000; Costa del Sol, 29.826,11, y Concha Méndez Cuesta, 46.077,14; los colegios La Paz, 14.615,96; Mar Argentea, 18.074,22; Maestra Virginia Gaitán, 16.155,22; Albaida, 5.815,88; Ciudad Palma de Mallorca, 19.012,85; Atenea, 12.131,76; Benyamina, 12.258,34; San Miguel; 13.696,97, y la escuela infantil Nuestra Señora del Carmen, con 10.000.

Este tipo de ayudas directas para la mejora climática de los centros educativos también llega a otros municipios, por ejemplo, en Alhaurín de la Torre serán 16 centros, para los que se destinan 277.900 euros.