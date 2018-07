Torremolinos desmiente las acusaciones de CSSP en torno a unos supuestos impagos

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la concejala delegada de Hacienda, Maribel Tocón, desmintió este pasado viernes las palabras del edil de Costa del Sol Sí Puede, José Piña, en torno a unos supuestos impagos del consistorio durante el mes de julio. Tocón señaló que esas insinuaciones «sólo pretenden generar miedo y dudas, cuando en realidad es que los pagos acordados con empleados y proveedores se están llevando a cabo con total normalidad».

La responsable de Hacienda sostiene que el equipo de gobierno ha velado por la legalidad en torno a las diferentes operaciones económicas, algo que a su juicio se ve reflejado en la incorporación de un nuevo habilitado nacional que ocupará el puesto de tesorero. «Ahora, todos los puestos garantes de la legalidad y que velan por el correcto funcionamiento de la administración están ocupados por habilitados nacionales», añadió.

Asimismo, Tocón insistió en que mientras Piña pretende «generar alarma entre los propios empleados y los vecinos de Torremolinos con impagos que no han llegado a producirse», el equipo de gobierno «trabaja de forma precisa y legal» para cumplir todas las obligaciones que tienen desde la administración. «Sus declaraciones son falsas y debe asumir su responsabilidad como concejal, no sólo aclarando que sus declaraciones no tienen fundamento, sino que debe pedir disculpas por haber generado desconcierto».

«Posibles impagos»

Esta pasada semana, el grupo municipal Costa del Sol Sí Puede pidió explicaciones al equipo de gobierno ante lo que calificaban como un «posible impago del IRPF de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento y las empresas municipales». «La precaria situación económica de las arcas municipales y la nula de planificación por parte del PSOE no asegura que se puedan cumplir los plazos para abonar este impuesto antes del día 20 de este mes», sostenían.

A esto añadían que la «falta de liquidez» del Ayuntamiento también podía afectar a las pagas extras de verano y al pago de proveedores; «una situación insostenible y por la que hemos trasladado nuestra preocupación al Partido Socialista que vuelve a mostrar una falta de previsión alarmante», lamentaba en un comunicado el concejal de Podemos Torremolinos.