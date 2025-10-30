Las tarifas de agua y alcantarillado subirán en Benalmádena un 2,3% en 2026

Los benalmadenses pagarán en 2026 un 2,3 por ciento más por el agua y el alcantarillado. El pleno del Ayuntamiento de Benalmádena aprobará hoy ... presumiblemente un incremento de ambas tarifas con el fin de actualizar los precios conforme a la subida interanual del IPC a fecha del pasado mes de junio.

El gobierno municipal sitúa en 0,59 euros mensuales el aumento del recibo medio, es decir, 1,77 euros por cada factura, que tiene un carácter trimestral. En el caso del agua, el coste que suponga la subida dependerá únicamente del consumo, pero no así con el alcantarillado, que tiene un tramo fijo (por vivienda o negocio, ajeno al consumo) y otro variable que se abona en función de lo que se consuma, es decir, de la cantidad de agua que se vierta a la red de saneamiento. En ambos casos, el coste para el ciudadano se incrementa con la aplicación del IVA.

En 2025 la subida de estas tarifas de situó en un 3,4 por ciento, en lo que significó el primero aumento en ocho años. El gobierno formado por PSOE e IU, aseguran, mantuvo congelados el recibo desde 2017 y hasta 2022.

Congelación, subida y coste

El 19 de diciembre de ese año aprobó en el Consejo de Administración de la empresa municipal Emabesa una actualización de las tarifas de agua y alcantarillado conforme al IPC de aquel momento, que estaba situado en un 13,6 por ciento. El gobierno municipal apunta que se hizo con el objetivo de «hacer efectiva dicha actualización en junio de 2023, una vez celebradas las elecciones municipales», y que tras el cambio de Gobierno, el actual equipo, «decidió no aplicar dicha actualización y esperar a la siguiente revisión del IPC, a la espera de que volviera a niveles menos elevados». Y esa línea se aprobó una actualización del 3,4 por ciento en 2025 y ahora se del 2,3% para 2026, agregan.

Desde PSOE e IU apuntan que el Ayuntamiento no tiene en cuenta que este año empezó a aplicar el canon de mejora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que se suma además al canon de la Junta de Andalucía, en este caso con una cuota fija (por vivienda) y otra variable (por consumo). «Si lo comparamos con 2023 [año en el que la Junta no aplicó el canon como medida de alivio para las familias y las empresas], los benalmadenses están pagando hasta un 30 o un 40 por ciento más, y con una subida porcentual mayor para quienes menos consumen y en un momento en el que no se están haciendo inversiones de mejora porque tenemos un servicio, como es el de Emabesa, que está en precario», apuntan los socialistas.

El gobierno municipal asegura que el recibo del agua en un hogar medio en la localidad es actualmente entre un 20 y un 27 por ciento más económico en comparación con «los municipios cercanos» de la Costa del Sol.