Más superficie peatonal y contenedores soterrados: Fuengirola reforma la plaza de la calle Sevilla

El Ayuntamiento de Fuengirola remodelará la plaza existente en la calle Sevilla, en su confluencia con la calle Salvador, un espacio de pequeño tamaño pero ... de «alta concurrencia de personas, sobre todo niños» por esta situado junto frente a la entrada del CEIP Pablo Ruiz Picasso, según apuntan desde el Consistorio. El Ayuntamiento pondrá fin a su «aspecto desordenado y deteriorado» por el paso del tiempo gracias a una inversión de algo más de 165.000 euros, con la que se le dotará de «una mayor seguridad y confort» a esta plaza, aumentando su superficie para dar cabida a quienes esperan a la apertura del centro educativo o a la salida de los escolares.

En este espacio hay un conjunto de contenedores soterrados, que al haberse quedado «insuficientes» para la recogida de los diferentes tipo de residuos generados en la zona, se complementan con otros en superficie, ubicados en parte de la calzada que rodea la plaza, lo que supone, «además de un desorden, una incomodidad tanto para el vertido de los residuos como para su recogida, así como falta de visibilidad en el cruce de peatones», apuntan desde el Consistorio. Para ganar espacio, el Ayuntamiento soterrará esos contenedores, integrándolos en su conjunto.

Habrá unas jardineras de acero, dos bancos de madera y se renovará la solería, además de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado y riego

El proyecto contempla la actuación en las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, además del alumbrado público y la red de riego. Habrá unas jardineras de acero, dos bancos de madera y se renovará la solería de acuerdo con el modelo estético unificado que se utiliza en Fuengirola, cumpliendo con la normativa de accesibilidad.

La actuación ya ha salido a licitación, y las empresas constructoras tienen de plazo hasta el próximo día 17 de noviembre para presentar sus ofertas. Tras la adjudicación y la formalización del contrato comenzarán los trabajos, que cuentan con una plazo de ejecución de algo más de dos meses, concretamente 70 días naturales.