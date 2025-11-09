Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la plaza de la calle Sevilla, situada frente al CEIP Pablo Ruiz Picasso. García

Más superficie peatonal y contenedores soterrados: Fuengirola reforma la plaza de la calle Sevilla

La actuación permitirá mejorar la seguridad y el confort de este espacio ubicado frente a la entrada del CEIP Pablo Ruiz Picasso

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El Ayuntamiento de Fuengirola remodelará la plaza existente en la calle Sevilla, en su confluencia con la calle Salvador, un espacio de pequeño tamaño pero ... de «alta concurrencia de personas, sobre todo niños» por esta situado junto frente a la entrada del CEIP Pablo Ruiz Picasso, según apuntan desde el Consistorio. El Ayuntamiento pondrá fin a su «aspecto desordenado y deteriorado» por el paso del tiempo gracias a una inversión de algo más de 165.000 euros, con la que se le dotará de «una mayor seguridad y confort» a esta plaza, aumentando su superficie para dar cabida a quienes esperan a la apertura del centro educativo o a la salida de los escolares.

