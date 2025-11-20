Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instalación de la señalética en la subida a Peñas Blancas en Sierra Bermeja. SUR.

Una subida mítica en Estepona entra en la primera división del ciclismo español

La Real Federación Española de Ciclismo ha valorado esta ruta «por su gran belleza y dificultad del recorrido»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:30

El concejal de Deportes de Estepona, Luis Gil, ha anunciado que la Real Federación Española de Ciclismo ha clasificado en la categoría de Mítica el ... recorrido entre Peñas Blancas-Los Reales «y por ello el Consistorio ya ha comenzado a instalar la señalética homologada por la propia Federación Española con la que se informará a los ciclistas que están recorriendo una ruta valorada por su gran belleza y dificultad».

