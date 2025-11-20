Una subida mítica en Estepona entra en la primera división del ciclismo español

El concejal de Deportes de Estepona, Luis Gil, ha anunciado que la Real Federación Española de Ciclismo ha clasificado en la categoría de Mítica el ... recorrido entre Peñas Blancas-Los Reales «y por ello el Consistorio ya ha comenzado a instalar la señalética homologada por la propia Federación Española con la que se informará a los ciclistas que están recorriendo una ruta valorada por su gran belleza y dificultad».

Gil ha asegurado que esta recorrido es «muy apreciado tanto por deportistas profesionales como ciclistas amateurs». «Un reconocimiento que contribuye a aumentar la oferta deportiva, turística y medioambiental de la ciudad, además de mejorar la competitividad y excelencia de Estepona como destino turístico deportivo», ha señalado.

Así pues, «con este reconocimiento la ruta ciclista se convierte oficialmente en una de las más destacadas del panorama nacional por sus características únicas en cuanto a distancia, desnivel, pendiente y altitud» ha afirmado Luis Gil.

Toda la señalética que ya se está colocando va desde la rotonda situada en la avenida de Los Reales de Estepona, pasando por la carretera MA-8301 y el paraje Los Realillos, además de otros caminos del Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja. Toda ella está financiada por el programa Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR) de la Junta.

Tanto las señales kilométricas como los paneles informativos estarán en castellano y en inglés incluyendo un código QR con más información de la ruta.