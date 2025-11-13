La sierra de Mijas tendrá por primera vez mantenimiento desde este mes

El Ayuntamiento de Mijas espera que antes de que finalice noviembre se ponga en marcha el primer contrato de mantenimiento de la sierra de Mijas. ... El Consistorio lo sacó a licitación el pasado mes de mayo y la intención era que comenzara el pasado 1 de octubre, pero diversas vicisitudes han impedido que eche a andar este servicio por el que se efectuarán trabajos forestales de conservación y prevención de incendios en el monte público Sierra Blanca y Bermeja del término municipal de Mijas, incluido en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

Varios de los licitadores recurrieron ante el Tribunal de Recursos Contractuales, y cuando el Ayuntamiento adjudicó el servicio a la mejor oferta, la de Malagueña Forestal SL, la empresa no depositó la fianza y el contrato no se formalizó, según han manifestado fuentes municipales. El Ayuntamiento continúa con el proceso con la oferta que quedó en segundo posición, la de Eulen, que realizó un bajada del 27,50 por ciento del importe de licitación, que ascendió a 1,2 millones de euros para un periodo de cuatro años, los dos últimos en el caso de que se ejercieran las prórrogas previstas.

Desbroce, clareos, repoblación...

El servicio no se presta durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de modo que cada ejercicio abarca del 1 de octubre al 31 de mayo. La empresa adjudicataria realizará tratamiento silvícolas, desbroces mediante rozas, claras y clareos, podas (incluyendo la eliminación de especies invasoras), repoblaciones forestales y conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de ámbito forestal.

El ámbito de actuación de este inédito contrato será la Sierra Blanca y Bermeja y siempre se seguirán los criterios técnicos a la hora de ejecutar las labores y se preservará la flora y la fauna de la zona.

En cuanto a la gestión de residuos vegetales que se generen, el contrato contempla que estos desechos sean retirados o eliminados mediante trituración, astillado o un traslado a un punto autorizado que deberá efectuarse en la mayor brevedad posible.