El contrato incluye tratamiento silvícolas, desbroces, podas y repoblaciones, entre otros trabajos. SUR

La sierra de Mijas tendrá por primera vez mantenimiento desde este mes

El Ayuntamiento espera que antes de que finalice noviembre se inicien los trabajos después de que no se formalizara el contrato con la empresa que ganó el concurso

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:50

El Ayuntamiento de Mijas espera que antes de que finalice noviembre se ponga en marcha el primer contrato de mantenimiento de la sierra de Mijas. ... El Consistorio lo sacó a licitación el pasado mes de mayo y la intención era que comenzara el pasado 1 de octubre, pero diversas vicisitudes han impedido que eche a andar este servicio por el que se efectuarán trabajos forestales de conservación y prevención de incendios en el monte público Sierra Blanca y Bermeja del término municipal de Mijas, incluido en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

