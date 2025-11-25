Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los 20 dispositivos instalados en las playas de Benalmádena. SUR

Los semáforos de la radiación ultravioleta llegan a las playas de Benalmádena

El Ayuntamiento instala en los arenales de la localidad una veintena de 'solmáforos', unos dispositivas que indican el nivel de riesgo de exposición al sol

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

Los conocidos como 'solmáforos', unos dispositivos que advierten del nivel de radiación ultravioleta, han llegado a las playas de Benalmádena a la espera de que ... el calor vuelva a apretar. El alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara, ha asegurado que con esta actuación, el Ayuntamiento pretende «ir un paso por delante en la prevención de las enfermedades de la piel» y que esta inversión supone «un claro ejemplo» de la «apuesta por la tecnología para mejorar los servicios» que ha realizado el Consistorio.

