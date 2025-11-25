Los semáforos de la radiación ultravioleta llegan a las playas de Benalmádena

Los conocidos como 'solmáforos', unos dispositivos que advierten del nivel de radiación ultravioleta, han llegado a las playas de Benalmádena a la espera de que ... el calor vuelva a apretar. El alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara, ha asegurado que con esta actuación, el Ayuntamiento pretende «ir un paso por delante en la prevención de las enfermedades de la piel» y que esta inversión supone «un claro ejemplo» de la «apuesta por la tecnología para mejorar los servicios» que ha realizado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha instalado un total de veinte 'solmáforos' en las playas de Carvajal, Tajo de la Soga, La Morena, Bonita, Malibú, La Viborilla, Benalnatura, Las Yucas, Torrequebrada, Torrevigía, Los Melilleros, Arroyo de la Miel, Los Maites, El Bil-Bil, Santa Ana, Las Gaviotas, Malapesquera, Torrebermeja 1 y Torrebermeja 2 y Fuente de la Salud.

Alimentados por una placa solar, y con una batería de litio, los dispositivos indicarán en todo momento el nivel de riesgo de radiación ultravioleta de acuerdo con la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS): verde para una radiación baja (del nivel 0 al 2); amarillo, para moderada (de 3 a 5); naranja en el caso de que sea alta (6 y 7); rojo si es muy alta la radiación (entre los niveles 8 y 10); y violeta en el caso de que sea extrema (11 o más).

Decisiones informadas

«Con estos datos permitimos a los usuarios de nuestras playas que tomen decisiones informadas sobre el riesgo que puede presentar su exposición solar, de manera que puedan decidir el nivel de protección que utilizan o en qué horarios se ponen a tomar el sol y en cuáles no», ha explicado el alcalde, quien ha detallado que este contrato, que salió a licitación hace unos cinco meses y se adjudicó por casi 60.500 euros cuenta con una subvención de los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Andalucía.

Los 'solmáforos' serán una de las novedades que presenten las playas de Benalmádena la próxima temporada junto a un sistema de megafonía y puntos de emergencia.