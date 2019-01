La ruptura del pacto en Mijas obliga a los cinco ediles de Cs a asumir 30 áreas de gobierno Carmona, Ruiz, Maldonado, Martín y Rodríguez, los cinco ediles de Ciudadanos. / I. G. El alcalde, Juan Carlos Maldonado, sumará a las competencias de Seguridad que ya ostentaba las de Turismo y Hacienda IVÁN GELIBTER Jueves, 24 enero 2019, 01:14

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado y su equipo tendrán que gobernar el municipio a partir de ahora con tan solo el 20 por ciento de la corporación, 5 de 25 concejales. Esa es la primera lectura que se deriva de la ruptura del pacto de gobierno por parte del PSOE en la mañana del pasado martes, cuya situación (inédita en los grandes municipios de la provincia) no es sin embargo la primera vez que ocurre en este mandato.

En 2015, Maldonado accedió a la Alcaldía tras un acuerdo alcanzado con los populares encabezados por Ángel Nozal a pesar de que éstos tenían 11 ediles. Sin embargo, tras la salida a la luz pública de algunas presuntas irregularidades en la gestión del gobierno anterior del PP (y que algunas han terminado en procesos judiciales abiertos en estos momentos) y la animadversión personal entre sus líderes, el regidor les expulsó del gobierno municipal.

Durante esos meses hasta que en septiembre de 2016 se llegó a un acuerdo con los socialistas, los cinco ediles de Ciudadanos tuvieron que llevar todo el peso de la gestión de uno de los cuatro municipios más importantes de la provincia. Tras la ruptura, la situación se repite, aunque en este caso será por poco tiempo.

Así, los ediles del partido naranja tendrán que asumir más de 20 concejalías entre ellos, lo que no esconden que será una «mayor carga de trabajo». Sin embargo, Maldonado llamó esta semana a la «calma» y reiteró que los meses que habían gobernado en solitario habían sido «los mejores de la legislatura».

En el pacto ahora terminado los siete ediles del PSOE se habían quedado con estas áreas: Fomento de Empleo, Turismo, Hacienda, Cultura, Participación Ciudadana, Parques y Jardines, Playas, Extranjeros, Urbanizaciones y zonas rurales, Sanidad y Consumo, Tercera Edad, Juventud, Educación, Medio Ambiente y Eficiencia Energética, así como la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

Además, el equipo de Ciudadanos ya gestionaba: Seguridad, Movilidad, Deportes, Asuntos Sociales, Igualdad, Urbanismo, Patrimonio, Comercio, Obras, Infraestructuras, Urbanismo, Contratación, Régimen Interior, Recursos Humanos y Servicios Operativos, además de la Tenencia de Alcaldía de La Cala.

A pesar de que aún no se ha hecho oficial el nuevo reparto, SUR ha podido saber en exclusiva que el primer edil –que ya gestionaba el área de Seguridad y la de Régimen Interior– sumará a su cartera las responsabilidades en materia de Hacienda, Playas y Turismo. Estas dos últimas resultan claves en un municipio turístico como Mijas, lo que sumado a la hacienda pública deja entrever que Maldonado tomará un importante protagonismo en la actualidad municipal hasta las elecciones.

Críticas del PP

Un día después de conocerse la ruptura del pacto, desde el PP remitieron un comunicado en que criticaban precisamente la gestión económica de Maldonado, denunciando que hay «más de diez millones de euros» en facturas con reparo de la Intervención municipal desde que es alcalde. «Los números no engañan. No tiene éxito en nada, tampoco con los trámites administrativos que realiza su gobierno. Va de récord en récord negativo, ahora ha pulverizado el del valor de facturas con reparos de la Intervención, es decir, en trámites que no se han hecho correctamente e, incluso, de forma irregular. Esta no es la forma en la que queremos que se gestione el Ayuntamiento», señaló el edil del PP Mario Bravo.