El PP rompe el acuerdo de gobierno con el PSOE en la Mancomunidad Margarita del Cid. / SUR Los socialistas cuentan con una vicepresidencia y las delegaciones de Medio Ambiente y Formación HÉCTOR BARBOTTA Marbella Jueves, 25 octubre 2018, 14:53

El consenso en la Mancomunidad de Municipios en la Costa del Sol Occidental no ha resistido a las tensiones preelectorales. El Partido Popular anunciará esta tarde la ruptura con el PSOE en el pacto de gobierno del organismo, del que también participan el resto de las fuerzas con representación con la excepción de Izquierda Unida, es decir Ciudadanos, Opción Sampedreña (OSP) y Compromiso Manilva. La intención del PP es que estas tres formaciones permanezcan en el gobierno de la Mancomunidad con sus actuales delegaciones.

La ruptura, según fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico, se fundamenta en diversos incumplimientos del PSOE, aunque el detonante ha sido un recurso contencioso presentado por la empresa de aguas de Benalmádena contra la liquidación del canon del agua elaborada por la empresa pública Acosol. En el PP se considera que el gobierno socialista de Benalmádena ha actuado con deslealtad en este asunto. También reprochan a los socialistas el incumplimiento de un acuerdo en la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental.

La Mancomunidad, que engloba a 11 municipios -Marbella, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Benalmádena, Istán, Ojén, Benahavís, Manilva y Casares- está integrada por seis formaciones políticas con un total de 39 miembros, de los que 20 son del PP; 13 del PSOE; dos de IU; dos de Ciudadanos; uno de OSP, y otro de Compromiso por Manilva

Pese a que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el organismo, todos las formaciones políticas con concejales en los ayuntamientos de la Costa, a excepción de Izquierda Unida, que desistió de formar parte, están en el órgano de gobierno de la Mancomunidad con áreas a su cargo. En el caso del PSOE, su principal representante es José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, que es vicepresidente segundo del organismo y responsable de las áreas de Medio Ambiente, Residuos Sólidos Urbanos, Puntos Limpios y Formación, cargos de los que será destituido por la presidenta, Margarita del Cid. Los socialistas también tienen a su cargo el área de Formación.

Pese a que el PP cuenta con mayoría absoluta según la actual configuración del organismo, que otorga representación proporcional a cada municipio según su peso poblacional, no la tendría si se continuara aplicando la representación paritaria vigente hasta hasta 2014, cuando se modificaron los estatutos del organismo y la comisión gestora pasó de 22 a 39 miembros. Este cambio fue anulado una sentencia dictada el año pasado por el TSJA, aunque esta decisión judicial no llegó a ejecutarse todavía al no ser firme.

Los estatutos aún en vigor establecen una representación en función del número de habitantes, en concreto uno por cada 25.000, aunque el primer tramo aporta dos, por lo que los municipios con menos población cuentan con ese mínimo.