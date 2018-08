Un roadshow de Fundación ONCE acercará el empleo a los jóvenes con discapacidad I Jueves, 9 agosto 2018, 00:09

gelibter. Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, ha puesto en marcha el roadshow 'No te rindas nunca' que, con el lema «Esta oportunidad no pasa todos los días», llega ahora a Fuengirola dentro de su recorrido durante tres meses por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas. En Andalucía ha estado ya en Huelva, Cádiz y Algeciras, y ahora llega a la Costa del Sol para posteriormente trasladarse a Almería y Motril, entre otras localidades. Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto 'Activa Tu Talento', en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad.