Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la plataforma 'No a la gasolinera. Protegemos El Coto' en una campaña de recogida firmas. SUR

Revive el proyecto de la gasolinera de El Coto de Mijas

El Ayuntamiento tramita la valoración de impacto en la salud presentada por la empresa tras haber acordado la revisión de la licencia

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:17

Cuando el Ayuntamiento parecía dispuesto a enterrar de manera definitiva la licencia de la gasolinera proyectada en la avenida de Mijas, en la zona de ... El Coto, y que contaba con una fuerte oposición vecinal, el proyecto ha revivido. El Consistorio ha iniciado el trámite de exposición pública de la evaluación de impacto en la salud (EIS) de la gasolinera, precisamente el documento en cuya ausencia se amparaba el gobierno municipal para haber iniciado los trámites para la revocación de la licencia después de que así lo apuntara el informe solicitado al Consejo Consultivo de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Revive el proyecto de la gasolinera de El Coto de Mijas

Revive el proyecto de la gasolinera de El Coto de Mijas