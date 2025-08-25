Revive el proyecto de la gasolinera de El Coto de Mijas

Cuando el Ayuntamiento parecía dispuesto a enterrar de manera definitiva la licencia de la gasolinera proyectada en la avenida de Mijas, en la zona de ... El Coto, y que contaba con una fuerte oposición vecinal, el proyecto ha revivido. El Consistorio ha iniciado el trámite de exposición pública de la evaluación de impacto en la salud (EIS) de la gasolinera, precisamente el documento en cuya ausencia se amparaba el gobierno municipal para haber iniciado los trámites para la revocación de la licencia después de que así lo apuntara el informe solicitado al Consejo Consultivo de Andalucía.

Este paso se ha dado a instancias de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Salud y Consumo, en una comunicación remitida al Ayuntamiento al ser la administración local el órgano ambiental competente y quien debe dar cumplimiento al trámite de exposición pública. Al estar ubicado el proyecto a una distancia inferior a 1.000 metros de zonas residenciales es preceptivo la elaboración de la EIS, en aplicación de la normativa que lo regula, el decreto 169/2014.

La empresa promotora del proyecto, Galp, presentó al Ayuntamiento un documento de valoración de impacto en la salud (VIS) el pasado 25 de junio. Sin embargo, prácticamente un mes después la Junta de Gobierno Local acordaba la revisión de la concesión de la licencia de obras de la gasolinera, iniciando así el trámite para su anulación, tal y como adelantó SUR el viernes 25 de julio. El lunes siguiente la Delegación Territorial de Salud solicitaba al Ayuntamiento que procediera a cumplir el trámite de información pública del proyecto.

Informe preceptivo y vinculante

La Delegación es el órgano que debe pronunciarse acerca de la validez del documento presentado por la empresa, y no puede hacerlo sin el trámite de exposición pública. Una vez que se cumpla con él, Salud dispone de un mes para emitir el denominado informe de EIS, que además de ser preceptivo tiene carácter vinculante, y en el que también puede imponer medidas correctoras.

Cuando la Junta de Gobierno Local iniciaba el trámite para anular la licencia de obras, el gobierno municipal dio por hecho que era el fin del proyecto. «Es una buena noticia para los vecinos que se mostraron manifiestamente en contra de esta instalación por la cercanía con sus hogares; nos pusimos manos a la obra para resolver este asunto y lo hemos conseguido», llegó a manifestar la alcaldesa, Ana Mata.

El Ayuntamiento de Mijas ha declinado ahora valorar el nuevo escenario abierto ante la posibilidad, al menos, sobre el papel, de que el documento presentado por la empresa, y elaborado por una consultora especializada, pueda recibir el visto bueno por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la plataforma 'No a la gasolinera. Protegemos El Coto', surgida hace más de un año con el fin de paralizar el proyecto, y en el de la urbanización La Campana, en cuyas inmediaciones se proyecta la gasolinera. «Está a apenas metro y medio de la urbanización, con tres colegios a menos de 300 metros y habiendo otras nueve gasolineras en un kilómetro a la redonda y 17 en dos kilómetros de distancia», resumen desde la plataforma.