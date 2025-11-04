Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del alcalde de Estepona, José María García Urbano, entrando en los juzgados de la ciudad el pasado diciembre de 2024. SUR.

El procedimiento judicial contra García Urbano se reanudará el 27 de noviembre

El juez convoca a las partestras un parón de casi cinco meses

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha decidido reanudar el proceso judicial contra el alcalde de esta ciudad, ... José María García Urbano (PP) y C.P.B., tras un parón de casi cinco meses, una vez resuelta la solicitud presentada por la defensa del alcalde, en la que pedía apartar del caso al letrado Francisco Granados Caballero, representante del grupo municipal Vox, personado como acusación popular en la causa por presunta malversación de caudales públicos.

