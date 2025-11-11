El PSOE de Estepona presenta un recurso de reposición por la exclusión de sus mociones del pleno ordinario de noviembre

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso de reposición contra el decreto de convocatoria del pleno ordinario del próximo 12 de noviembre, al no ... haberse incluido sus cuatro mociones registradas el pasado 4 de noviembre.

La portavoz socialista, Emma Molina, ha explicado que «el grupo se ha visto forzado a presentar este recurso ante la negativa del alcalde y presidente del pleno a incluir nuestras propuestas, pese a que el artículo 46.2.e de la Ley de Bases del Régimen Local reconoce expresamente el derecho de los grupos políticos a presentar mociones en la fase de control y fiscalización al equipo de Gobierno».

Molina ha explicado que esta situación no es nueva sino que «llevamos tiempo reclamando que se respeten nuestros derechos como grupo municipal. La presidencia se niega sistemáticamente a incluir nuestras mociones en el orden del día, obligándonos a meterlas como asuntos urgentes y el debate nunca prospera. Además, el secretario municipal tampoco ha atendido nuestras reclamaciones» y ha advertido que, si el recurso no prospera, »el PSOE se verá obligado a interponer un contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales».

Mociones excluidas

Entre las mociones excluidas figuran propuestas sobre la conservación y gestión del cementerio de La Lobilla y la tumba de las Tejerinas. Otra sobre la apertura íntegra del Hospital de Estepona; una más sobre la regulación de los pisos turísticos y también una iniciativa sobre la lucha contra la violencia de género, en conmemoración del 25 de noviembre.

Los socialistas denuncian que los cementerios municipales «se encuentran en un estado de abandono», pese a su valor patrimonial y reclaman un mayor control sobre la empresa concesionaria.

En cuanto al Hospital de Estepona, el PSOE vuelve a exigir al equipo de gobierno que inste a la Junta de Andalucía a su apertura integral, recordando que sólo funcionan diez de las veinte especialidades previstas y que los servicios de hospitalización y cirugía permanecen cerrados.

Asimismo, advierten de que las urgencias carecen de medios diagnósticos suficientes y que los servicios de pruebas complementarias como Laboratorios o Radiodiagnóstico están limitados para las urgencias.

Respecto a la vivienda, el PSOE alerta de la «situación insostenible» de los precios en Estepona, donde según datos actualizados de portales independientes el alquiler medio supera los 1.500 euros y el metro cuadrado de compra ronda los 4.000. «Es imprescindible regular los pisos turísticos, porque muchos vecinos se ven obligados a marcharse de la ciudad», afirmó Molina. Finalmente, la portavoz socialista, Emma Molina, reprocha al alcalde que limite sus intervenciones en los plenos y advierte de que «ha llegado el momento de defender los derechos democráticos hasta el final».

Este periódico se ha puesto en contacto con el Departamento de Prensa del Ayuntamiento de Estepona para recabar la opinión al respecto del equipo de Gobierno.