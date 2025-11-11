Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Estepona, durante un reciente pleno. E.Pérez-Romera.

El PSOE de Estepona presenta un recurso de reposición por la exclusión de sus mociones del pleno ordinario de noviembre

Denuncian la vulneración de sus derechos como grupo municipal y advierten que acudirán a los tribunales si el recurso no prospera

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:33

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso de reposición contra el decreto de convocatoria del pleno ordinario del próximo 12 de noviembre, al no haberse incluido sus cuatro mociones registradas el pasado 4 de noviembre.

