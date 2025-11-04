Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pleno del mes de septiembre en Estepona, cuando se votó el presupuesto de 2026. E. Pérez-Romera.

El PSOE de Estepona presenta diez alegaciones a los presupuestos municipales del 2026

«No han destinado ni un solo euro a políticas efectivas de vivienda protegida o pública, ni en régimen de alquiler ni en régimen de compra», aseguran

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:18

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Estepona ha registrado diez alegaciones al Presupuesto Municipal de 2026, «con el objetivo de dar respuesta a los ... verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía, que son la vivienda, la movilidad y el deterioro de los servicios públicos», afirmó su portavoz, Emma Molina.

