El PSOE de Estepona presenta diez alegaciones a los presupuestos municipales del 2026

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Estepona ha registrado diez alegaciones al Presupuesto Municipal de 2026, «con el objetivo de dar respuesta a los ... verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía, que son la vivienda, la movilidad y el deterioro de los servicios públicos», afirmó su portavoz, Emma Molina.

Entre esas alegaciones está la referida a la modificación del capítulo 6 sobre inversiones, proponiendo destinar 10 millones de euros a la construcción de 200 viviendas públicas.

«Hay suelo público disponible y recursos económicos suficientes, pero falta voluntad política», argumenta Molina, quien expresó que «García Urbano, en estos casi quince años que lleva al frente de la Alcaldía ha demostrado que no tiene voluntad de construir vivienda pública ni en alquiler ni en venta, ni para los esteponeros ni para los jóvenes de nuestra ciudad».

«Según datos verificados, el valor del metro cuadrado medio en Estepona en octubre de 2025 ha estado en 18,3 euros y un alquiler de un piso de 90 metros cuadrados estaría en torno a los 1.600 euros y es un hecho que la falta de vivienda asequible está provocando la exclusión de nuestros hijos e hijas y la pérdida de la identidad de Estepona. Cada vez más jóvenes se ven obligados a marcharse porque no pueden vivir en su ciudad», subrayó la portavoz socialista.

El PSOE además denunció que de los 27 millones de euros presupuestados en inversiones para 2026, «más de 10 millones se financiarán con préstamos bancarios».

A su juicio, «hay que apostar por el mantenimiento urbano, la limpieza, el transporte y las instalaciones públicas y por un modelo de ciudad equilibrado, donde se invierta también en los barrios y en el extrarradio, no solo en el centro, garantizando un trato igualitario para todos los vecinos y vecinas».

«No podemos seguir destinando millones a infraestructuras que se inauguran y luego se abandonan, mientras miles de familias y jóvenes no tienen una oportunidad para vivir en Estepona», ha concluido Molina.

Aumento de partidas sociales

Otras alegaciones son la propuesta de aumentar las partidas destinadas al comedor social y al banco municipal de alimentos hasta los 10.000 euros al año pues «el comedor social se ha convertido, para muchas familias esteponeras, en el único medio disponible para garantizar la alimentación de sus hijas e hijos, ya que los precios desorbitados de los alquileres les obligan a destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda, impidiéndoles cubrir necesidades básicas como la alimentación», según Molina.

En materia educativa, entre otras cuestiones, se pide «aumentar la partida destinada al mantenimiento de los centros educativos de 125.000 euros a 300.000 y que se empiece por el CEIP Ramón García de la localidad, que es una de las necesidades más urgentes y visibles».

Otras propuestas pasan por el incremento de 600.000 euros hasta los dos millones para la mejora del transporte público urbano; destinar dos millones de euros, en vez de 50.000, para la mejora de las instalaciones deportivas «deficientes» como el estadio de fútbol San Fernando o el pabellón polideportivo Santo Tomás; incrementar la partida para la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL) de los 2.000 euros al año actuales hasta los 20.000 euros «por su gran labor de integración social y laboral de un colectivo especialmente vulnerable» y también piden que «se proceda a una equiparación salarial para los 255 trabajadores de las empresas externalizadas que actualmente se rigen por el convenio colectivo del Ayuntamiento de Estepona».

Por último, se plantea la modificación del capítulo 1 del presupuesto municipal, el relativo a personal, para cubrir las 37 vacantes existentes en la actualidad de personal laboral y las 44 de Policía Local, «tal como se pidió en la Mesa General de Negociación del pasado 15 de septiembre», así como la reposición de las plazas en excedencia y bajas prolongadas.