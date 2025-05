El PSOE de Benalmádena reclama la municipalización del servicio del agua tras finalizar la concesión actual

El PSOE de Benalmádena ha reclamado la municipalización del servicio de abastecimiento de agua, toda vez que este próximo mes de julio se cumple el ... plazo de 25 años de concesión a través de la empresa mixta Emabesa. El secretario general del PSOE en el municipio, Víctor Navas, puso en valor el trabajo desarrollado por la empresa, gracias a la cual, según dijo, «Benalmádena ha contado con una red de abastecimiento eficiente, moderna y en perfecto estado de mantenimiento».

El problema, según apuntó, es que dicha obligación termina el próximo julio, y el actual Gobierno local, «tras dos años en el poder, no ha movido un dedo para preparar una alternativa». «No hay un contrato nuevo a la vista, no hay expediente administrativo. No hay ninguna comunicación a la oposición. Nada. Lo único que sabemos es que pretenden prorrogar el servicio de manera precaria, sin exigirle a la actual concesionaria ni inversiones ni contraprestaciones. Es decir, sin defender el interés general», afirmó Navas.

El secretario general del PSOE de Benalmádena apuntó que, cuando comenzó la concesión, Benalmádena recibió un canon de 14 millones de euros, lo que equivalía a unos ingresos anuales de hasta 600.000 euros, más inversiones. «Con la prórroga en precario que plantea el gobierno del PP, Benalmádena perderá esas inversiones y ese canon, renunciando a un ingreso público que podría superar el millón de euros anual, actualizado a cifras de 2025. Y todo ello, sin una sola explicación. Sin asumir ninguna responsabilidad».

«Desde el PSOE de Benalmádena exigimos al alcalde y a su gobierno que convoque de inmediato una mesa de trabajo para abordar esta cuestión, tal y como se acordó en el pleno; que informe a la oposición y dé acceso a todos los datos y decisiones que se estén tomando; y, lo más importante, que inicie el proceso de municipalización del servicio de aguas, para que los beneficios de este servicio básico reviertan íntegramente en la ciudadanía y no en una empresa privada», exigió por su parte la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benalmádena, Sandra Ochoa.