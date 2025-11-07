El primer gorila nacido en Andalucía cumple cinco años mientras aprende jugando

En Bioparc Fuengirola han estado este viernes de celebración. Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, ha cumplido ya cinco años para seguir escribiendo esta ... historia de éxito dentro del programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP).

La celebración ha contado con una tarta elaborada por el equipo de cuidadores, confeccionada con frutas y vegetales, pensada no solo como un gesto simbólico sino como una actividad de enriquecimiento ambiental que estimula la curiosidad, el juego y la cohesión social entre los miembros del grupo.

El equipo de Bioparc Fuengirola está utilizando con Ekan los programas de entrenamiento y enriquecimiento cognitivo orientados a mejorar el bienestar físico y emocional de los animales que llevan desarrollando durante años.

El caso de Ekan ha sido «especialmente relevante», cuentan desde Bioparc, porque el entrenamiento ha empezado antes de la edad habitual. Desde marzo de ese año comenzó a responder a órdenes sencillas, y en diciembre se puso en marcha un programa clínico adaptado a su comportamiento y capacidades. «Su alta motivación y afán por el juego han permitido un progreso notable, creando un fuerte vínculo de confianza con su cuidadora y demostrando que el aprendizaje y el bienestar pueden ir de la mano», aseguran.

Una etapa esencial

A los cinco años, los gorilas se encuentran en una etapa esencial de aprendizaje social y desarrollo de la identidad dentro del grupo. En el caso de Ekan, el equipo de Bioparc Fuengirola destaca su «creciente comprensión jerárquica, aprendiendo a reconocer a los individuos dominantes y a actuar según las reglas sociales del grupo».

Aunque sigue muy unido a su madre, ya muestra una gran independencia: pasa largos ratos jugando con los otros miembros del grupo, practicando persecuciones, forcejeos o luchas fingidas que fortalecen su coordinación, fuerza y entendimiento de la convivencia. Además, su vínculo con el macho dominante, Eko, su padre, es cada vez más significativo. Ekan lo observa, imita y aprende de su forma de liderar, un comportamiento clave para los futuros machos espalda plateada.

Su repertorio comunicativo también se amplía: expresiones faciales, gestos, gruñidos y sonidos diversos son parte de un lenguaje corporal cada vez más sofisticado que le permite interactuar y cooperar con los demás.