Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ekan, que nació en Bioparc Fuengirola, ha celebrado su quinto cumpleaños. SUR

El primer gorila nacido en Andalucía cumple cinco años mientras aprende jugando

Su curiosidad y su aprendizaje social se han convertido en ejemplo del avance en bienestar animal y conservación de grandes primates

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

En Bioparc Fuengirola han estado este viernes de celebración. Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, ha cumplido ya cinco años para seguir escribiendo esta ... historia de éxito dentro del programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  3. 3 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  4. 4

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  7. 7

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  8. 8

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  9. 9 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  10. 10

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El primer gorila nacido en Andalucía cumple cinco años mientras aprende jugando

El primer gorila nacido en Andalucía cumple cinco años mientras aprende jugando