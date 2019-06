La posible investidura de Nozal en Mijas se complica tras una nueva investigación El exalcalde, ganador de las elecciones en mayo, suma ya ocho asuntos judiciales abiertos mientras se negocia el futuro gobierno local IVÁN GELIBTER Miércoles, 5 junio 2019, 13:46

Quedan 10 días para la constitución de los ayuntamientos, y las dudas sobre la gobernabilidad se mantienen iguales en la mayor parte de los grandes municipios de la provincia de Málaga. Además de la complejidad que requieren estas negociaciones, en el caso de Mijas la situación es aún más compleja, ya que la categoría de «socio preferente» que Ciudadanos le ha dado al PP no parece poder cumplirse en la cuarta localidad de la provincia.

Además de las malas relaciones entre Ángel Nozal (PP) y Juan Carlos Maldonado (Cs), los asuntos judiciales abiertos por el primero –ganador de las elecciones– le deja en una complicada situación para poder ser elegido.

Por si esto no fuera poco, tanto Nozal como su número 3 y portavoz municipal en el Consistorio, Mario Bravo, han sido llamados a declarar en calidad de investigados por el Juzgado número 1 de Fuengirola, lo que para el presidente local del PP supone la octava investigación abierta; y la primera para Bravo. Esta nueva citación –en la que se estudia un posible delito de prevaricación por unas subvenciones concedidas al Club Polideportivo Mijas– complica aún más la investidura.

Tal como explican fuentes del partido naranja, sus seis ediles (imprescindibles para que el popular alcance la Alcaldía de Mijas) se niegan a votar a favor de éste. «Y si nuestro argumento ya era fuerte, esta nueva investigación termina por dar la puntilla. Ese señor no puede ser alcalde de nada», reiteran estas fuentes, que reconocen que de momento no han recibido ninguna instrucción a nivel nacional de qué hacer el próximo 15 de junio. «Nosotros tenemos claro lo que no vamos a hacer: convertir a Nozal en regidor», reiteran.

Desde el PP, que en declaraciones a SUR niegan tener conocimiento de esta citación (a la que SUR ha tenido acceso y que está prevista para mañana 6 de junio) prefieren guardar silencio y no hacer comentarios. Sin embargo, cada vez va tomando más fuerza la opción de que Nozal deba abandonar la política para dar paso a otra persona de su lista que pueda acceder al bastón de mando con el apoyo de Ciudadanos.

Sobre esta cuestión, las fuentes consultadas de Cs descartan que dicha persona pueda ser Mario Bravo al encontrarse también investigado. La tercera opción que cobra forma es la de la concejala y actual diputada provincial del PP, Lourdes Burgos, que además de no tener ninguna investigación que le afecte directamente, es bastante cercana a la dirección provincial.

El caso del deporte

Si el PP se negara a cambiar a su candidato, desde Cs reconocen que estaría la opción de pactar con los socialistas, con quien además no descartan que sea la primera opción. En todo caso, señalan, siempre en el marco de un gobierno de coalición, ya sea con los populares o con el PSOE.

En cuanto a la investigación que se acaba de conocer, ésta se refiere a unas subvenciones recibidas presuntamente por el Club Polideportivo Mijas, que hasta hace algo más de un año gestionaba esta actividad a nivel municipal. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga en enero de 2018 abrir una investigación después de detectar, tras una denuncia de Costa del Sol Sí Puede, posibles delitos en la gestión del deporte en Mijas; un tema conflictivo que salió a la palestra en el mes de octubre de 2017, cuando el interventor alertó en un informe de que se habían cometido irregularidades en la justificación de las subvenciones. Ello provocó el rescate del servicio, que entonces gestionaba este club deportivo.