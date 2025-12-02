Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz de Vox y primer teniente de alcalde de Mijas, Juan Carlos Cuevas, en el pleno. SUR

El portavoz de Vox en Mijas se retracta de las declaraciones en las que acusó a médicos «inflar a anfetaminas» a niños con autismo

Las manifestaciones realizadas en el pleno llevaron al Colegio Oficial de Médicos a presentar una queja formal ante la alcaldesa de la localidad

José Carlos García

Mijas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

El portavoz de Vox y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Cuevas, se ha visto obligado a retractarse de las ... declaraciones que realizó en la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de agosto, en las que aseguró conocer «muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos», niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), «derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas».

