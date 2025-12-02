El portavoz de Vox en Mijas se retracta de las declaraciones en las que acusó a médicos «inflar a anfetaminas» a niños con autismo

El portavoz de Vox y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Cuevas, se ha visto obligado a retractarse de las ... declaraciones que realizó en la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de agosto, en las que aseguró conocer «muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos», niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), «derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas».

Las manifestaciones motivaron una queja formal del Colegio Oficial de Médicos de Málaga a la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, que llevó al edil en la sesión del pasado mes de octubre a retractarse, según consta en el certificado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento que ha trasladado al órgano colegial. «Mi intención no fue en ningún caso cuestionar la labor de los médicos y en tal caso si se hubiera comprendido, me gustaría hacer constar que me retracto de aquellas afirmaciones; algo que sin ningún género de dudas en ningún momento ha sido mi intención dar a entender», apuntó el líder de Vox en Mijas.

Cuevas aseguró que tanto él como su partido «reconocen y valoran la profesionalidad de los facultativos que día a día garantizan una atención clínica de calidad» y que su «compromiso con los niños con autismo y sus familias es absoluto», como demuestra la moción que presentó en el pleno para «dotar de más y mejores recursos a estos menores» y en cuyo debate se realizaron las manifestaciones.

Respeto y reconocimiento

«Queremos reiterar un profundo respeto a la profesión médica y a su imprescindible trabajo; nuestra postura siempre ha sido y seguirá siendo de colaboración, apoyo y defensa de aquellos qué con su vocación y entrega cuidan de todos nosotros y de nuestras familias», zanjó el portavoz de Vox agradeciendo al resto de formaciones el apoyo a la moción, que salió adelante por unanimidad.

Así, Cuevas expresó también su «reconocimiento hacia la labor de todos los profesionales médicos cuya dedicación y compromiso son esenciales para la salud y el bienestar de nuestra sociedad, y en especial de los niños con necesidades especiales, como aquellos que presentan el trastorno del espectro autista».