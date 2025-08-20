La Policía Local de Mijas ha evitado este verano la okupación de ocho viviendas

La Policía Local de Mijas ha realizado este verano hasta ocho actuaciones contra la okupación de viviendas, cinco de ellas durante el presente mes de ... agosto, y las otras entre finales de junio y el mes julio, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. El área de Seguridad del gobierno municipal ha intensificado la vigilancia en zonas diseminadas y urbanizaciones, especialmente en aquellas donde se ha detectado un mayor riesgo de que se produzca esta práctica ilegal.

Las dos últimas actuaciones se han registrado la semana pasada, una de ellas en La Cala y la otra en Miraflores. Estas intervenciones se suman a las tres que efectuaron los agentes de la Policía Local de Mijas en la primera semana de agosto en apenas 72 horas. Fueron en las zonas de El Faro, Miraflores y Las Lagunas, y en los cinco casos la actuación policial se produjo gracias al aviso de los vecinos. Los ocupantes abandonaron las viviendas de forma voluntaria tras la actuación de los agentes, y los legítimos propietarios fueron informados de su derecho a interponer la correspondiente denuncia. En el caso de las casas cuyos dueños residen en otras localidades o en el extranjero, la Policía les recomendó la instalación de alarmas o cámaras de seguridad.

Entre finales de junio y durante el mes de julio los agentes mijeños evitaron otros tres intentos de okupación. En uno de ellos, ocurrido en la zona de El Faro, el aviso llegó por parte de la propietaria del inmueble, que alertó de la presencia de personas no autorizadas en su domicilio. Los ocupantes también cesaron en sus intenciones de manera voluntaria.

«La Policía Local está preparada para afrontar estas situaciones y dar una respuesta rápida, firme y eficaz» Juan Carlos Cuevas Concejal de Seguridad

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha subrayado que la Policía Local está «perfectamente preparada para afrontar este tipo de situaciones y dar una respuesta rápida, firme y eficaz» y que la okupación «no puede normalizarse ni tolerarse». Es una práctica que «perjudica a los propietarios, genera inseguridad y es una injusticia que no vamos a permitir en Mijas», ha manifestado Cuevas.

Desde el Ayuntamiento de Mijas se recuerda que, ante cualquier sospecha de ocupación ilegal, los vecinos pueden contactar con la Policía Local a través del 092 o llamando al 952 46 08 08.