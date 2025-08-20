Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía Local ha intensificado la vigilancia en zonas de riesgo. SUR

La Policía Local de Mijas ha evitado este verano la okupación de ocho viviendas

La vigilancia se ha intensificado en zonas de riesgo, y en lo que va de agosto se han realizado cinco intervenciones en El Faro, Miraflores y Las Lagunas

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:07

La Policía Local de Mijas ha realizado este verano hasta ocho actuaciones contra la okupación de viviendas, cinco de ellas durante el presente mes de ... agosto, y las otras entre finales de junio y el mes julio, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. El área de Seguridad del gobierno municipal ha intensificado la vigilancia en zonas diseminadas y urbanizaciones, especialmente en aquellas donde se ha detectado un mayor riesgo de que se produzca esta práctica ilegal.

